Бийск, Алтайский край, 6 декабря, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Девочка-подросток пострадала в результате нападения собаки в городе Бийске. В связи с инцидентом проводится проверка, сообщили 6 декабря в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Илья Наймушин/РИА Новости

Собака напала на 15-летнююю школьницу днём 5 декабря, когда та шла по улице Севастопольской. В прокуратуре отметили, что при этом присутствовала владелица собаки. Девочку доставили в больницу с укусами.

По словам самой школьницы, собака действительно ушла с женщиной, но та не является хозяйкой, а просто живёт по соседству. До дома девочке оставалось идти всего две минуты.

«Я чувствую себя нормально, но сильно болят и опухли руки от укусов. Хозяина собаки не нашлось», — приводит слова подростка издание «Подъём».

Девочка добавила, что собака не лаяла на неё и не рычала, а просто подбежала.

На видеокадрах, опубликованных в Сети, видно, как школьница упала после того, как в неё вцепилась собака. Какое-то время она пыталась отбиться, потом ей на помощь пришёл автовладелец, проезжавший мимо. Он вышел из машины, подбежал к собаке и отогнал её пинками.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее в подмосковном Одинцово гулявший во дворе бультерьер набросился на четырёхлетнюю девочку и её няню. Ребёнка он искусал за лицо, а женщине вцепился в руку. По факту нападения собаки возбуждено уголовное дело.

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