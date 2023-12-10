Москва, 10 декабря, 2023, 19:20 — ИА Регнум. После нападения немецкой овчарки на трёхмесячного ребёнка в Новой Москве возбуждено уголовное дело. Об этом сказано в Telegram-канале Главного управления Следственного комитета по столице.

Иван Шилов ИА Регнум

«Следственными органами Главного управления следственного комитета России по городу Москве возбужденно уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, инцидент произошёл 9 декабря в посёлке Сосенское в Новой Москве. В результате укусов собаки ребёнка госпитализировали со множественными телесными повреждениями.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, заключили в ГУ СК по Москве.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря в Новой Москве немецкая овчарка напала на спящего грудного ребёнка, после того как мать оставила коляску рядом с собакой и отошла.

Животное вытащило ребёнка из коляски и пыталось растерзать. Мать сразу же вернулась и оттащила собаку, вызвав скорую помощь. Ребёнка доставили в больницу в критическом состоянии, за его жизнь борются врачи.