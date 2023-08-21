После того как Белый дом дал добро на использование Украиной американских истребителей F-16 (тех, что находятся на вооружении Нидерландов и Дании), оба европейских союзника США быстро согласовали график поставок этих самолётов.

Иван Шилов ИА Регнум

На встрече с Владимиром Зеленским премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила: первая партия из 19 машин будет передана под Новый год, еще восемь F-16 поставят в течение будущего года и в 2025-м планируется передать Украине ещё пять истребителей. Из состава нидерландских ВВС будут переданы 42 самолёта, проинформировал глава правительства этой страны Марк Рютте. В публикациях подчеркивается — Украине передают многоцелевые истребители четвёртого поколения.

Несколько сложнее обстоит дело со шведскими самолётами того же класса Saab JAS 39 Gripen («Грифон»). Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил 21 августа, что Стокгольм пока не намерен поставлять «Грифонов» Киеву. С другой стороны, стало известно, что украинские лётчики и технические специалисты начали осваивать эти шведские истребители. Сам же Кристерссон подчеркнул, что Стокгольм работает в коалиции с другими странами для улучшения лётного потенциала Украины.

«Сейчас мы входим в так называемую коалицию F-16, где мы работаем с 14 странами, чтобы гарантировать, что Украина получит лётный потенциал», ― подчеркнул Кристерссон.

Спикер командования украинских ВВС Юрий Игнат сообщил, что в Данию для обучения будут направлены 70 лётчиков и технических специалистов. Но это лишь «первая партия».

«Другая группа пилотов — это молодые летчики, фактически вчерашние выпускники, которые поедут в Великобританию, где будут проходить более длительную программу подготовки. Они будут изучать английский, изучать легкомоторную западную технику с переходом потом на истребители. Эта программа будет длиться дольше, возможно до двух лет», — предположил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Александр Артамонов.

По его мнению, в основу новых украинских ВВС, кадры для которых готовятся в Европе, лягут именно американские истребители F-16 ранних моделей, которые хранятся на складах армии США и других государств НАТО.

«Если мы предположим, что украинское государство действительно будет существовать через год-два, через пять лет, то его ВВС будут в первую очередь укомплектованы самолётами F-16, причём истребителями из первой произведённой партии», — предположил Артамонов.

В одних только США сейчас более двух тысяч машин этой модели, указал эксперт. «Всего произведено более 4300. Машина давно освоена, концепт применения отработан с 1978 года, — заметил Артамонов. — И главное — это то, что у них их очень много на хранении. В ВВС стран НАТО сейчас используются только более современные модификации F-16 Block 52+, Block 60 с более современной электроникой. Поэтому остаётся большое количество устаревших машин, которые не востребованы и остаются на консервации. Только на базе ВВС США в Аризоне на хранении находятся как минимум тысяча единиц».

Шведские истребители Gripen, поставка которых пока под вопросом (при всех просьбах Киева), в итоге всё же будут направлены на Украину для испытаний в боевых условиях, не исключает эксперт. Но у этих самолётов есть ряд слабых мест, главное из которых — их недостаточное количество, добавил Артамонов.

«Шведский истребитель Gripen — это новый самолёт, который разработчиками позиционировался как убийца «Сухого» Су-57. Это по-своему нонсенс, потому что самолёт четвёртого поколения был объявлен убийцей самолётов пятого поколения, предназначенных для завоевания господства в воздухе», — рассуждает эксперт.

При этом «Грифон» — это хороший самолёт, который обладает всем набором характеристик истребителей четвёртого поколения, отмечает собеседник.

«Машина несёт бомбовую нагрузку до десяти тонн, установлена неплохая радиолокационная станция, которая позволяет отслеживать цели на расстоянии 130–150 км. Так же может использоваться как носитель всех видов натовских вооружений от ракет Hellfire до тех самых Storm Shadow», — перечислил Артамонов.

Каких-то других характеристик «Грифонов» в открытом доступе нет, потому что самолёт не поступил в эксплуатацию. «Серийной машина считается, если выпущено более ста единиц, однако этот показатель ещё не достигнут. Поэтому это пока только концепт, прототип, и основой для украинских ВВС он стать не сможет. Потому что в боевых условиях он может повести себя совершенно не так, как на авиасалоне «Ле Бурже», — заметил военный эксперт.

Несмотря на то, что истребители Gripen производятся в Швеции, для их продажи покупателям не из числа стран НАТО необходима санкция Белого дома, поскольку при производстве самолётов используются американские разработки.

В целом можно сказать: передача военных самолётов Украине в принципе стала возможна после того, как администрация Джо Байдена изменила позицию по этому вопросу и санкционировала европейским странам поставку военных самолётов. Это позволяет Киеву воплотить концепцию создания новых ВВС с переобучением личного состава на образцы НАТО, рассчитанную на годы вперёд, отмечает Артамонов.

Он также напомнил, что, помимо истребителей Gripen и F-16, ВСУ рассчитывают получить французские самолёты Mirage 2000. Для этой цели Франция выкупает 20–30 самолётов у ОАЭ и занимается подготовкой экипажей. Но в первую очередь Киев и его партнёры будут делать ставку именно на истребители F-16, считает эксперт. Подготовленные в Европе лётчики получат машины, которые будут постепенно снимать с консервации в США.

НАТО не ограничивается исключительно подготовкой пилотов и технических специалистов для украинских ВВС. Одновременно идёт процесс переподготовки украинских аэродромов, которые готовятся принимать первые американские самолёты — о чём, в частности, сообщило украинское издание «Страна».

По словам командующего украинскими ВВС Николая Олещука, истребители F-16 уже приземлялись на украинские аэродромы для того, чтобы местные специалисты получили опыт их эксплуатации.

Ещё в 2011-м группа F-16 действительно приземлялась на авиабазе украинских ВВС «Миргород» для участия в совместных с Украиной и Польшей учениях «Безопасное небо 2011». О более поздних визитах F-16 ничего не известно.

В целом действия НАТО вызывают серьёзные опасения, поскольку сочетают одновременно поставки самолётов, подготовку кадров и пунктов базирования для приёма новых самолётов. И хотя план поставок рассчитан на годы вперёд и молниеносного перевооружения Украины ждать не стоит, действия Запада вызывают серьёзную озабоченность.

Впрочем план поставки истребителей для ВСУ во многом напоминает передачу Киеву «современных» танков образца НАТО: в план поставок идут в основном устаревшие машины.

«Украина превращается в своего рода свалку НАТО, куда сбрасывают устаревшие машины. Например, танки Challenger 2. Это танк без динамической защиты, с нарезным орудием, то есть абсолютная экзотика «времён очаковских и покоренья Крыма», — говорит Артамонов. — С военными самолётами похожая ситуация».

Те же F-16, по словам Артамонова, «наштамповали как пирожки». «Но это самолёты, обладающие низкими характеристиками. У машин, которые стоят на консервации, отсутствуют современные радиолокационные станции, отсутствуют инфракрасные системы поиска и обнаружения цели, они есть только на последних моделях», — пояснил военный аналитик.

Так что никакого качественного усиления украинской авиации не произойдёт, считает Артамонов. Самолётов действительно может стать больше, и это может стать серьёзной проблемой, но это не те машины, которые «прямо сейчас» изменят баланс сил в пользу Киева, полагает собеседник.

Как ранее отмечалось, часть истребителей F-16, которые стоят на вооружении ВВС Дании и Нидерландов, длительное время находится на хранении и не сможет подняться в воздух. Военный лётчик и ветеран боевых действий в комментарии ИА Регнум указал на серьёзный износ машин, которые были выпущены в начале и середине 1990-х годов.

Поэтому пока Киеву не стоит делать ставку на западные поставки самолётов, делают вывод эксперты. Не исключено, что F-16 повторят судьбу танков Leopard 2, которые также поставлялись на Украину со всей Европы с большой помпой и надеждами, но так и не смогли изменить ситуацию на поле боя.