22 ноября в Нидерландах прошли досрочные парламентские выборы. По итогам первое место заняла крайне правая, антииммигрантская Партия свободы, которую возглавляет Герт Вилдерс.

Иван Шилов ИА Регнум Гирт Вилдерс

Этот 60-летний парламентарий — профессиональный политик с конца 1980-х, партийный лидер с середины нулевых. Но долгое время он считался маргиналом из-за радикальных высказываний, которые называли либо популистскими, либо исламофобскими.

Вилдерс призывал остановить поток приезжих, сравнивал Коран с «Майн Кампф», требовал закрыть в Нидерландах все мечети и исламские школы, а муслульманскую общину Нидерландов называл «отбросами».

Анна Рыжкова ИА Регнум

На прошлых, «обычных» выборах, которые состоялись совсем недавно, в 2021 году, партия Вилдерса оказалась на третьем месте. Тогда крайне правые получили 10% голосов с 17 депутатскими мандатами. Популисты-евроскептики явно теряли поддержку — результат соратников Вилдерса оказался более скромным, чем на предыдущих выборах в 2017-м.

Но теперь, после внеочередного голосования, представительство Партии свободы увеличилось вдвое — 37 из 150 мест в парламенте.

Почему Герт Вилдерс ущипнул себя за руку

Повод для внеплановой избирательной кампании был более чем весомым — распад правящей партийной коалиции. Разногласия привели к тому, что 7 июля глава коалиции, правый либерал Марк Рютте (сидевший в премьерском кресле с 2010 года) объявил об отставке. А также о нежелании возглавлять список своей «Народной партии за свободу и демократию» на выборах и об уходе из политики.

Причиной для разлада стал вопрос о том, что делать с растущим потоком мигрантов. У партнёров по коалиции не было единого мнения, и это играло на руку оппозиции, прежде всего тому же Герту Вилдерсу.

Но тем не менее для многих результат внеочередного голосования оказался неожиданным — в том числе и для самого Вилдерса.

«Мне пришлось ущипнуть себя за руку», — сказал политик. Социологические опросы до выборов давали ему плюс-минус 20 мандатов.

На втором месте оказался альянс зеленых и лейбористов Франса Тиммерманса. По сути, они аккумулировали значительную часть левых голосов и смогли взять лишь 25 мандатов. Бывший еврокомиссар по климату Тиммерманс уже заявил, что «разочарован» результатами, и покаялся, что «не сумел переубедить людей».

Ныне правящая правоцентристская «Народная партия за свободу и демократию» (НПСД, которую сейчас возглавляет мигрантка из Турции Дилан Ешильгез-Зегериус) смогла получить всего 24 мандата. Для нее это, конечно, провал — в нынешнем парламенте у НДСП было 34 мандата.

Наконец, четвертое место занял «Новый общественный договор» Питера Омцига. Некоторые называют партию левоцентристской, однако по сути это нидерландские популисты, которые выступали за полную перекройку политической системы. И таким образом смогли набрать протестные голоса.

Морская чайка в роли «чёрного лебедя»

У феномена победы Вилдерса есть два объяснения: рейтинг «Партии свободы» рос, а в соцопросах учитывались предпочтения только тех, кто определился со своим выбором. То есть мнения примерно трети населения. Остальные сделали выбор в последний момент — и руководствовались, скорее всего, личными моментами.

Как отметил министр финансов Франции Брюно Лё Мэр, победа Вилдерса стала следствием «всех страхов, которые возникают у европейского населения по вопросам миграции и экономики».

Партия свободы, чей символ — чайка цветов национального флага — на нынешних выборах оказался «чёрным лебедем»: не предсказанным фактором, оказавшим серьёзное влияние на произошедшие события.

Но главный вопрос — что последует за сенсационной победой правых популистов. Точнее, станет ли Вилдерс новым голландским премьер-министром.

Ведь речь идет о политике, который в Нидерландах считается радикалом. Который выступает с крайне жесткими антииммигрантскими и антиисламскими заявлениями. Который требовал остановить поток мигрантов.

«Вилдерс известен своими взглядами на мусульман… Мы боимся, что он будет позиционировать нас людьми второго сорта», — говорит лидер марокканской диаспоры Нидерландов Хабиб эль-Каддури.

Неудивительно, что все эти годы голландские мейнстримные партии воспринимали человеком второго сорта самого Вилдерса, отказываясь иметь с ним дело. Но в пользу премьерства Вилдерса сейчас играет несколько факторов.

Два довода в пользу Герта Мягкого

Во-первых, результаты выборов. Если бы лидер крайне правых получил условные 20 мандатов, то его можно было бы игнорировать. Однако 37 мест — это слишком много и слишком громко. Вилдерс уже дал понять, что в нынешней ситуации собирать без него коалицию будет, мягко говоря, неправильно и даже нелегитимно.

«Подобную мегапобеду нужно уважать. Так сказали избиратели, они выбрали перемены. И было бы крайне недемократично не учитывать волеизъявление избирателей», — заявил политик.

Если центристские партии объединятся для того, чтобы не снова не пустить Вилдерса во власть, то им, возможно, придется заплатить за то, что они разгневают избирателей, отмечает европейский филиал аналитического издания Politico.

Во-вторых, надо учесть адекватность самого политика, который ради создания коалиции несколько поумерил свою риторику.

Вилдерс сказал, что прекрасно понимает — партии не хотят входить в коалицию с политической силой, которая выступает за антиконституционные меры. «Поэтому мы не собираемся поднимать вопрос о мечетях, Коране и исламских школах», — пообещал Вилдерс. За смягчение позиций некоторые комментаторы его уже прозвали Гертом Милдерсом (то есть Гертом Мягким).

«Пусть попробует»

И его слышат.

Да, леволиберальный блок бывшего чиновника Еврокомиссии Франса Тиммерманса все еще отказывается иметь с Вилдерсом дело. «Мы никогда не сформируем коалицию с партиями, которые заявляют, что просители убежища являются источником всех страданий», — заявил экс-еврокомиссар. Он призвал «собраться в единый кулак» для защиты демократии и верховенства закона.

Однако позиции других игроков меняются.

Так, изначально лидер «Нового общественного договора», популист Питер Омциг отвергал сотрудничество с Вилдерсом. «Он политик скорее левый, и уже в силу этого национализм Вилдерса ему не близок. Кроме того, оба они пасутся на протестном поле», — поясняет ИА Регнум доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Однако после выборов и столь впечатляющего успеха Вилдерса и Омциг смягчил позицию — он уже готов заключить «общественный договор» с правыми.

Даже лидер проигравшей партии экс-премьера Рютте, либералка Дилан Ешилгез-Зегериус позицию смягчила: «Я не вижу Вилдерса в роли премьер-министра, поскольку не считаю, что он сможет сформировать большинство. Но пусть попробует».

Голосов, набранных Партией свободы, НПСД и «Новым общественным договором», может быть вполне достаточно для формирования правящей коалиции. Одним из условий для её появления, между прочим, может стать отказ лично Вилдерса (который, несмотря на превращение в Милдерса, остается крайне токсичным для мейнстримных сил) от премьерства.

Не исключен, однако, и другой вариант: мейнстримные силы всё же рискнут и сформируют коалицию без Вилдерса.

Например, вокруг Тиммерманса. «К Тиммермансу могут пойти все левые и либералы, и даже проевропейские консерваторы. По принципу «кто угодно, но только не пускать Вилдерса в правительство», — поясняет Вадим Трухачёв.

Этот сценарий, конечно, осложняется тем, что у левых сейчас самая проиммигрантская позиция из всех победителей. «Неважно, откуда вы. Если вы бежите от войны и насилия, вам всегда рады в Нидерландах. И этот наш подход никогда не изменится», — заявил Тиммерманс. И эта позиция отпугивает большинство населения страны.

Наконец, правоцентристы могут сформировать правительство меньшинства. Однако оно станет крайне неустойчивым и, как отмечал Вилдерс, нелегитимным.

Главный вопрос, впрочем, — какое дело России до того, кто в итоге займёт премьерский кабинет в гаагском дворце Бинненхоф. И здесь, по мнению экспертов, стоит пожелать победы тому, кто, собственно, победил на парламентских выборах. Для Москвы оптимальным вариантом было бы премьерство Вилдерса, считает Трухачёв.

«Кошмары Евросоюза» на марше

Дело не в том, что лидер «Партии свободы» — друг Москвы (он вовсе не таков), а в том, что он враг врагов России. «Пророссийским он не будет, ругать нас он станет. Однако он перестанет поддерживать Украину — пусть даже и не вступая в диалог с Россией. Нам этого достаточно», — отмечает Трухачёв.

И, конечно же, Вилдерс будет станет огромной головной болью для врагов России в Брюсселе. Прежде всего тем, что будет выступать за Nexit — то есть референдум по выходу Нидерландов из Евросоюза, по образцу британского «Брекзита».

«И хотя Вилдерс в последние недели смягчил свою антиисламскую риторику, нет никаких признаков того, что он хочет смягчить свой евроскептицизм, — пишет издание Politico. — Герт Вилдерс — это худший кошмар ЕС».

При этом даже если радикал все-таки не станет премьером, итоги выборов все равно выгодны Москве. Ведь они обозначают тренд к резкому крену вправо европейского электората. В Австрии по всем опросам лидирует идеологически близкая партия с тем же, что и в Нидерландах названием — Партия свободы.

«Италия и Швеция правый поворот уже совершили на прошлогодних выборах. В Германии и Франции они растут, в Финляндии… Так что тенденция по всей Европе налицо», — говорит Вадим Трухачёв.

Тенденция, которая стала возможной не только из-за наплыва мигрантов, но и из-за резкого падения уровня жизни в ЕС (одной из причин которого стало участие Европы в конфликте на Украине).

«Ветер перемен уже здесь», — именно так отреагировал на победу Вилдерса премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Люди не хотят видеть национальный факел погасшим. Надежда на перемены еще живет в Европе», — отметила лидер французских ультраправых Марин Ле Пен.

Вопрос — как Евросоюз отреагирует на эту тенденцию.

Правящий истеблишмент был шокирован, но если они несерьезно отнесутся к этому сигналу, то в других странах ситуация повторится, отмечает один из самых влиятельных восточноевропейских депутатов Европарламента, чех Ян Заградил. По его мнению, голландские выборы послали простой сигнал: хватит нам миграции, хватит «зеленой сделки» (упора на развитие возобновляемых источников энергии в ущерб традиционным), хватит вмешательства Брюсселя во внутренние дела стран.

Судя по всему, ЕС никак не отреагирует — в том числе и потому, что не сможет отказаться от своей сакрализированной повестки (включающей в себя поддержку Украины).

А значит, противоречия внутри Евросоюза будут нарастать, а свои «герты вилдерсы» придут к власти и в других государствах, полагают эксперты. Соответственно, чем больше их станет, тем лучше для России.