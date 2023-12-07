Вашингтон, 7 декабря, 2023, 04:12 — ИА Регнум. Украина запросила у США системы ПРО THAAD, истребители F/A-18 Hornet, вертолёты Apache и Black Hawk, проинформировало Reuters со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства документы.

Сергей Корсун ИА Регнум Зеленский. Украина

В статье говорится, что официальные лица минобороны Украины представили на закрытом заседании конференции в Вашингтоне список вооружений, необходимых для удовлетворения потребностей ведомства.

В перечень украинцы включили системы ПРО THAAD, истребители F/A-18 Hornet, вертолёты Apache и Black Hawk, военно-транспортные самолёты С-130 Hercules и C-17 Globemaster.

При этом в США до сих пор никак не согласуют финансирование ВСУ, заключили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря в Сенате США заблокировали рассмотрение законопроекта о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Процедурное голосование не состоялось. Решение должны поддержать 60 сенаторов. «За» ходатайство демократов о начале дебатов по законопроекту о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню проголосовали 49 сенаторов, «против» — 51. Ранее в Белом доме запросили у Конгресса выделение дополнительных бюджетных средств в размере $106 млрд, из них на помощь Украине предусматривалось $61 млрд.

Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби признал, что США стоят перед выбором стоит ли продолжать поддерживать Украину деньгами или позже придётся расплачиваться кровью американцев.