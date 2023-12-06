Вашингтон, 7 декабря, 2023, 01:56 — ИА Регнум. В Сенате США заблокировали рассмотрение законопроекта о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Из трансляции заседания верхней палаты американского законодательного органа от 6 декабря следует, что процедурное голосование не состоялось.

Beforeitsnews.com Сенат США

Администрация Белого дома запросила у Конгресса выделение дополнительных бюджетных средств в размере $106 млрд, из них на помощь Украине предусматривалось порядка $61 млрд.

Было необходимо провести процедурное голосование в Сенате для продолжения рассмотрения законопроекта по существу. Соответствующее решение должны поддержать 60 сенаторов. «За» ходатайство демократов о начале дебатов по законопроекту о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню проголосовали 49 сенаторов, «против» — 51.

Как передавало ИА Регнум, Байдена сильно огорчила ситуация, в которой до сих пор не согласована дополнительная помощь Украине. Он считает прекращение поддержки Киева абсолютным сумасшествием. Это против интересов США, заявил глава Белого дома.

По словам президента США, за дальнейшими действиями Вашингтона наблюдает весь мир. Союзники вряд ли продолжат оказывать поддержку Украине без нового финансирования со стороны Америки. 6 декабря в ходе своего спецобращения Байден призвал конгрессменов срочно утвердить запрос на выделение дополнительных средств на поддержку Украины.

Член верхней палаты Конгресса Митт Ромни 5 декабря заявил, что в Сенате США республиканцы сорвали брифинг по запросу администрации Белого дома о выделении помощи Украине и Израилю после того, как не получили ответа от демократов на свои предложения.