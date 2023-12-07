«Выборов не будет», но украинские социологические конторы проводят замеры потенциальных результатов возможных участников. И они показывают, что с политическими перспективами у партии Зеленского все довольно плохо. Как и с президентскими.

Иван Шилов ИА Регнум

Если бы во второй тур вышли действующий глава государства и главнокомандующий Валерий Залужный, то результаты были бы почти одинаковыми: у Зеленского — 42%, у Залужного — 40%. А если бы в ближайшее время состоялись парламентские выборы, первое место на них заняла бы гипотетическая «Партия Залужного», которую «померяли» впервые.

Тоже условный «Блок Зеленского» занимает второе место — 26,7%, третье — партия другого бывшего комика, а ныне одного из крупнейших волонтеров Сергея Притулы «24 августа» — 7,6%. Также пятипроцентный барьер преодолевают еще одна несуществующая «Партия «Азов»* (5,8%) и две настоящих — правящая «Слуга народа» (5,5%) и «Евросолидарность» экс-президента Петра Порошенко — 5,4%. Остальные не дотягивают до 3%.

Таким образом, если сложить голоса «Слуги народа» и партии Зеленского, то получится 32,2%, что все равно меньше, чем у «партии Залужного». Это, пожалуй, главное, что хотели выяснить возможные заказчики социологического исследования.

В широком же смысле анализ этого расклада необходим для понимания сути перемен, которых с нетерпением ожидает украинское общество (не дождавшееся обещанной перемоги) и того, в какую сторону эти перемены могут его вывести.

Партии, которых нет

Прежде всего о том, откуда берутся «гипотетические партии».

Как объяснял в свое время руководитель той самой группы «Рейтинг», которой принадлежит упомянутое исследование, социологам необязательно иметь заказ. Они чутко держат нос по ветру и анализируют рынок: кто может иметь политические перспективы. А поскольку на Украине давно уже исчезли идеологические партии и остались партии только лидерского типа, стоящие на главной персоне, задача выглядит достаточно простой.

Однако есть и заказчики, которые ищут новые возможности и вкладываются в новые бренды. В случае с Залужным это «западные партнеры», предлагавшие ему, как утверждают источники ИА Регнум в Киеве, пойти в политику еще год назад. Тогда генерал отказался, однако дальнейшее развитие событий и конфликт с Офисом президента привел к тому, что как потенциального конкурента Зеленскому его уже рассматривают всерьез практически все.

Однако, как говорят наши собеседники, самостоятельной карьеры косноязычный военный может и не потянуть. Поэтому с ним ведутся переговоры о вхождении в партию Порошенко, что в каком-то смысле будет удобнее. А самому Петру оставит шансы побороться за власть. Сейчас он продвигает себя как ностальгический образ, почти как Трамп: «При мне такого бардака не было». Однако тогда количество голосов, которые можно получить партии ЕС, автоматически падает.

Шоумен Сергей Притула, ловко ворующий деньги на сборах, создал свою партию буквально накануне «событий», в начале февраля 2022 г. «24 августа» — это День независимости Украины, и кроме этого радостного названия о намерениях и программе притулиного проекта не известно ровным счетом ничего. Да и сам он политические амбиции поумерил.

«Его сильно просадили после истории с «Новым временем» (с декабря прошлого года — New Voice. — Прим. ред.) У них вышел очередной номер журнала, посвященный тем, кто «приближает победу», и на первом плане был Притула, а Зеленский и Залужный где-то сзади. Всех это очень возмутило, и после того случая Притула утих и пока о политике не говорит», — рассказывает ИА Регнум киевский аналитик Д.

Обложку журнала переделали, однако, отмечает он, это не было ошибкой: издание, как и ряд других медиа-активов, принадлежит крупному бизнесмену чешского происхождения Томашу Фиале.

Именно он и стоит за созданием политического проекта для участия в парламентских и, может быть, в президентских выборах. А инвестиционным партнером Фиалы, среди прочих, является фонд американского финансиста Джорджа Сороса Soros Fund Management. Так что организация Притулы, который, как мы предполагаем, в случае выхода на выборы будет работать под брендом «партии волонтеров», очевидно является техническим проектом сохранения присутствия Сороса в украинской системе власти.

Странный на первый взгляд «Блок Зеленского» — тоже технический ход.

Его «монобольшинство» из «Слуги народа» давно уже утратило доверие избирателя (уже в январе 2022 года показатели колебались на отметке около 17%), и если отправляться в парламентскую кампанию, то удобнее работать с персональным рейтингом президента, конвертируя его в голоса для партии. Соответственно, «партия «Азов»* — это проверка, как зайдет угасший бренд, помнят ли его избиратели и как отреагируют на партию рафинированных героев с суровыми лицами.

Теперь же возникает логичный вопрос: а какая же разница между всеми этими политпроектами, если все это «вспышка справа», где все выступают за одно и то же?

Выбор без выбора

Интерес американцев в перезагрузке системы власти и замене потерявшегося Зеленского и его политической силы на что-то более управляемое ИА Регнум достаточно подробно рассматривал. По большому счету разница тут заключается в том, что одно и то же можно делать разными способами. Удивительно, но это совпадает и с настроениями в украинском обществе.

Как поясняет Д., основным движителем политики в стране окончательно стали женщины, и без того выступавшие как главный избиратель на всех выборах. В их сознании Залужный выглядит как большая партия мира, нежели Зеленский.

«В народных разговорах, которые я слышу, Зеля солдат не жалеет, ему какие-то границы 1991 года нужны, а тот — бережет. Потому что понимает, что такое фронт и война. Залужный вроде бы тоже вынужден тратить людей, но делает это с осторожностью, а Зеленский все время готов на очередной Бахмут», — говорит наш собеседник.

Точно так же Порошенко, который в свое время пришел к власти на лозунгах мира и окончания АТО «не за месяцы, а за часы», выглядит напоминанием о более благополучных временах. Все-таки у него было знаменитое «жму руку» (в обнародованной записи разговора с Путиным), а при нынешнем руководителе приняты законы, запрещающие любые переговоры.

Кроме того, если у «партии военных» не может быть никакой экономической программы по определению, у «порохоботов» могут составить какой-нибудь план развития, предъявить управленцев с опытом, и это его большой плюс.

Не случайно же Петру не дали выехать из страны и провести встречи с лидерами европейских стран. Зеленский возможности поговорить о чем-то, кроме «дайте денег и оружия», давно уже лишен.

Таким образом, направление политики в плане враждебного отношения к России, мовно-культурных стереотипов и созидания нации вроде бы и общее, однако температура условного котелка ниже. У «зеленых» он уже выкипел на сильном огне, и этого достаточно, чтобы кто-то другой считался оппозицией.

«Цифры, датированные серединой ноября, показывают, что доверие к президенту упало до +32%, что меньше половины, чем до все еще уважаемого генерала Залужного (+70%). Лучшие рейтинги президента имеет и украинский разведчик Кирилл Буданов (+45%). Тот же опрос показывает, что Зеленский рискует проиграть президентские выборы, если он когда-нибудь столкнется со своим главнокомандующим», — отмечает в очередном материале The Economist, у которого своя социология.

Безусловно, в самом общем понимании представленный выбор — без выбора. И как считает глава запрещенной на Украине партии «Держава» Дмитрий Василец, без участия реальной оппозиции любые голосования внутри Украины не имеют смысла.

«Кто бы в них ни участвовал — результат будет таким же. Украина останется под контролем Запада и враждебной по отношению к России, политический режим — на ручном управлении, а ВСУ — натовскими прокси-войсками. Это не соревнование проектов страны, где граждане выбирают лучший вариант, а та самая перестановка кроватей в борделе», — заявил он в комментарии для ИА Регнум.

По словам Васильца, в настоящее время запрещенные оппозиционные партии работают над созданием объединения, которое могло бы вести политическую работу хотя бы извне. В любом случае, считает он, это создаст хотя бы какую-то альтернативу, а главное, покажет всему миру, что право представлять украинский народ не принадлежит только Зеленскому или Залужному.

* Признан террористической организацией и запрещен в РФ.