Киев, 5 декабря, 2023, 03:22 — ИА Регнум. В случае, если бы выборы в Верховную раду Украины состоялись в ближайшие дни, то победа была бы за гипотетической партией главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом свидетельствуют опросы общественного мнения социологической группы «Рейтинг», результаты которых опубликовал Telegram-канал издания «Страна. ua».

Russianname Выборы на Украине

По условному голосованию «партия Залужного» набрала бы 36%, чуть меньше украинцев проголосовали бы за «блок Зеленского» — 26,7%».

Пропрезидентская партия «Слуга народа» на этих выборах набрала бы всего 5,5%, а партия бывшего главы Украины Петра Порошенко — 5,4%.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский расплачивается за допущенные ошибки. Об этом в интервью швейцарскому порталу 20 Minuten заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр отметил, что было слишком много информации, не соответствовавшей действительности. Он добавил, что после окончания конфликта каждый политик ответит за свои успехи или неудачи.

Говоря о выборах на Украине, мэр заявил, что думать о своих политических амбициях сейчас было бы неразумно. По его словам, украинские политики ведут позиционную войну в стране, существование которой очень шаткое.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, неоднократно критиковавшая главнокомандующего Валерия Залужного, создала опрос по кандидату на его место.

Супруга Зеленского Елена против того, чтобы её муж избирался на новый срок в 2024 году.