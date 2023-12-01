Киев, 1 декабря, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что утром его не выпустили из страны по приказу лидера киевского режима Владимира Зеленского. Пограничники запретили ему выезд, хотя на руках у политика были распоряжения, в которых указывалось о наличии у него международной командировки в Польшу и США с 1 по 8 декабря. Об этом он написал в Telegram-канале.

Кадр из видео Экс-президент Украины Пётр Порошенко

Порошенко пояснил, что предстоящие две недели будут очень важны для Украины. Он собирался встретиться с руководством польского Сейма. В США — с представителями обеих партий Конгресса.

«В Польше у меня была запланирована встреча с руководством Сейма, комитета евроинтеграции, комитета международных дел. В Варшаву мы везли конкретные предложения по решению проблемы перевозчиков, заблокировавших границу, по партнёрству и поддержке евроинтеграции Украины, совместного производства снарядов для ВСУ на территории Польши», — рассказал экс-президент.

Говоря о США, он пояснил, что до конца этого года Конгресс должен выделить финансовую помощь на покупку оружия, боеприпасов и покрытие дефицита бюджета для Украины. По приглашению американского Конгресса и Сената Порошенко должен был быть единственным представителем Украины на панели Международного форума Демократической партии.

«Была запланирована программа международных встреч <…> в том числе на высшем уровне со спикером Конгресса США Джонсоном, конгрессменами и сенаторами, руководством Пентагона и Госдепа, представителями комитета разведки Конгресса США, советниками по нацбезопасности, вице-президентом Еврокомиссии, лидерами Великобритании. Канады. Я ехал туда выбивать для Украины так необходимую помощь», — подытожил Порошенко.

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Но вместо этого, отметил он, его команда вынуждена писать письма об отмене этих встреч и извиняться за нелепые действия киевских властей.

Зеленский периодически препятствует выезду Порошенко за пределы страны. Как сообщало ИА Регнум, 28 мая прошлого года экс-президент дважды за сутки пытался выехать с Украины, причём в том же пункте пропуска — Рава-Русская.

Тогда депутат его партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко рассказала, что он собирался выехать для участия в мероприятиях международного уровня, но его не выпустили пограничники. 30 мая с третьей попытки Порошенко смог покинуть территорию Украины.