В ночь с 26 на 27 ноября депутат Верховной рады Марьяна Безуглая мало спала, но оно того стоило: уже утром девушка оказалась в центре всеобщего внимания. А в течение следующего дня написала еще немного постов с критикой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и продолжает это делать до сих пор.

Иван Шилов ИА Регнум Главком ВСУ Валерий Залужный и президент Украины Владимир Зеленский

Главный упрек в его адрес со стороны Безуглой, которая в качестве заместителя председателя комитета ВР по нацбезопасности и обороне вполне может позволить себе критику, это отсутствие плана войны на 2024 год.

«Все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей», — утверждает Безуглая и поясняет, что эта проблема возникла ещё летом на Ставке Верховного главнокомандующего и в парламенте во время планирования бюджета на 2024 год.

«Мы спрашивали: под что планировать? Как вы видите войну? Почему создание бригады, а не доукомплектование имеющихся? […] Закладывать ли средства под ротацию и демобилизацию? Что с учебой? Что с ротациями?» — пишет народная избранница и утверждает, что в ответ военные только утверждали, что им «надо забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц».

Это все, по словам парламентария, привело к тому, что напряжение нарастало. И вот ситуация такова, что если военное руководство не может предоставить никакого замысла на 2024 год, то должно уйти.

Такие слова немедленно были расценены как прямая атака на уважаемого военачальника и народного любимца, за что Безуглую попытались распять традиционными способами: травлей в соцсетях, доносами в силовые структуры и валом сообщений в личку.

Однако 35-летняя депутатка, сама поработавшая в Минобороны, держится бодрячком и продолжает задавать вслух неудобные вопросы. Естественно, многие мучаются вопросами, что все это означает политически и куда может вырулить конфликт.

Шансы падают

О том, что у командования ВСУ нет никакого плана боя на следующий год, заявил накануне и лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Только этого никто не услышал.

По его словам, Генштаб и в целом «военная институция» должны бы составить план: как будут воевать, сколько нужно иметь людей, сколько надо отпустить, потому что они уже давно воюют, сколько нужно денег. Но «такого плана ни у кого нет в стране на самом деле», хотя представители общественного контроля давно его ждут.

В общем-то и сам Залужный в нашумевшей статье в The Economist в пессимистическом тоне описал положение дел на поле боя, резюмировав, что фактически война переходит в стадию позиционного противостояния, выгодного России. И это несанкционированное у Зеленского заявление спровоцировало всплеск давних разговоров о конфликте между офисом президента и высшим военным командованием.

Тогда политики и эксперты серьезно обсуждали возможность отставки Залужного, а прямой призыв к этому от Безуглой был воспринят как определенный сигнал с Банковой. Сама героиня скандала в разговоре с ВВС Украины категорически отвергла версию, что она выполняла чье-то указание. Просто не может больше молчать. Но на фоне того, что многие депутаты от «Слуги народа» осудили поведение коллеги, этого не сделали высшие руководители государства.

В своих сообщениях она критикует главкома ВСУ за «советизацию» украинской армии, за недостаточно проработанный план контрнаступления летом этого года и даже за то, что до сих пор не освобожден от должности многолетний глава Национальной академии сухопутных войск Павел Ткачук. Кроме того, control freak (по словам бывших коллег) обвиняет руководство Генштаба в покрывании генералов, которые, по мнению Марьяны, неэффективно выполняют свои обязанности.

Среди них она называет бывшего командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Василия Зубанича, отвечавшего за неудачное наступление на юге. Но продолжает занимать должность, поскольку является кумом начальника ГШ Сергея Шапталы.

«И что у вас осталось, Валерий Федорович? Может, вам есть что сказать прямо? Не мне, украинцам. Хоть в какой-нибудь предметной коммуникации. Почему, например, между воинскими частями переводят месяцами? Почему самым эффективным бригадам не дают новую технику, а дают новеньким и не обстрелянным? Почему все еще человек может оказаться на штурме без подготовки, несмотря даже на принятый нами закон? — гремела Безуглая в соцсетях в среду. — Почему до сих пор не решен вопрос ВЛК, хотя мы уже давно и после этого приняли закон? Это все Зеленский? Это вас, бедного, прессуют? Это стоит еще одной статьи в The Economist? Меня волнуют не ваши рейтинги, а наши военные шансы. А если вас волнуют рейтинги, то наши ВОЕННЫЕ шансы уменьшаются с каждым днем. Молчите?».

В целом вопросы вполне адекватные. Но украинские политики, общественные деятели и военные осудили Безуглую за ее слова о Залужном как факторе политической дестабилизации. «Разрушает единство». Ни слова критики до конца войны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что только Россия заинтересована в том, чтобы воспользоваться «так называемым напряжением» между Зеленским и Залужным. Это его интервью было записано до яркого выхода депутатки, но вышло именно утром в разгар скандала.

Аналогичный тезис озвучил волонтер Роман Доник, обратившись к Арахамии: «Очень много людей временно закрыли для себя публичное обсуждение политических моментов. Но это так не работает. Вы сейчас открываете портал в ад. Цена вопроса — государство».

Все, кто хотел, объяснили девушке, что докладывать ей планы командования никто не обязан, а на самом деле они есть — просто секретные.

А в среду же появился вброс от анонимного генерала НАТО, который заявил неопознанным украинским журналистам в Брюсселе, что у Залужного всё есть. Просто «воплощение этого плана — чрезвычайно сложная задача, даже с той поддержкой, которую Запад предоставляет Украине».

По этому и другим сигналам можно констатировать, что тезисы «зашли», у Залужного занервничали, а выступление Марьяны Безуглой — пробный шар, который выкатил офис Зеленского, чтобы посмотреть на реакцию и определить дальнейшую стратегию утопления «народного генерала». Вопрос теперь в том, сработает ли она.

Штурм куста

Даже критики дерзкой «слуги» не отрицают, что проблем с обеспечением ВСУ и мобилизацией более чем достаточно. Просто в этом не виноват хороший главком — только плохие исполнители.

«Даже сбор людей для ТЦК — это обязанности местной власти. Председатели ОГА и ВГА — ответственные лица. С привлечением полиции и МВД. А вот ТЦК должны вести учет, информировать, сформировать согласно директивам и отправить. Вот и посмотрите: сколько людей недопоставляет исполнительная власть каждый месяц, столько и есть потребностей на сегодня. Умножьте на количество месяцев и вычтите тех, кого призвали. И вы увидите, сколько людей сегодня не хватает в ВСУ, чтобы начать планировать, а не тушить пожары.

А еще, может, потому, что вы не можете обеспечить войска снарядами, патронами, оружием и техникой? Когда по 30 снарядов на бригаду в сутки при наступающем враге? Когда у танкистов нечем стрелять, это чья проблема? ГШ или МО? Или, может, это власть, частью которой вы являетесь, не смогла обеспечить войско?» — заявил все тот же Доник, у которого получились какие-то очень странные контраргументы.

В них как раз явственно проступает конфликт, который все старательно отрицали, и эти слова подтверждают тезисы из статьи Залужного: армия делает и сделала всё, что могла, теперь решения и действия за политиками.

А политики за штурм куста «на мелитопольском направлении», в ходе которого батальоны тают как снег, отвечать не хотят. Как и за общий неуспех. Им нужен человек, который будет выполнять команды и не лезть в политику, не портить отношения с западными партнерами.

В принципе, такая кандидатура есть.

Среди перечисленных Безуглой руководителей направлений ответственным за оборону Артемовска был командующий сухопутными войсками, генерал-полковник Александр Сырский, которого считают лояльным офису президента.

А вот генерал-лейтенант Сергей Наев, отвечавший за Мариуполь, и бригадный генерал Александр Тарнавский, отвечающий за Авдеевку, — это группировка главкома. Поэтому министр обороны Рустем Умеров уже анонсировал их увольнение — вслед за командующим ССО Виктором Хоренко.

В принципе, по словам депутатки, с кадровой проблемой можно разобраться легко, поскольку сейчас есть «стеклянный потолок», через который не могут пробиться офицеры низшего звена. А сделать талантливого полковника генералом не проблема.

В общем и целом, Зеленский может уволить и самого Залужного, поскольку в вертикали власти и условиях военного положения является его начальником. Но если сделать это без грамотной артподготовки, это автоматически сделает генерала жертвой и откроет ему путь к политической деятельности.

«Пани Марьяна Безуглая, может быть, думает, что оказала большую услугу президенту Зеленскому, призывая к отставке Залужного, — рассуждает украинский политолог Владимир Фесенко, — но на деле она своими провокационными заявлениями уже наделала много вреда президентской команде».

Но авторы пиар-концепции совсем не дураки.

Основная сила Залужного — это армия, с общественным мнением власть как-нибудь справится сама. Поэтому нужно выбить из-под него эту опору. Вот и наша героиня распинается о том, как долго она вела непубличный разговор и ожидала конструктива от Генштаба.

«Я пишу очевидные вещи, военные это прекрасно знают. Они знают и про непотизм генералитета, и про решения «идите штурмуйте посадку прямо», и про то, каким образом готовились бригады. Это все прекрасно известно»,— говорит Безуглая.

Одновременно возбуждаются уголовные дела о хищениях, ГБР выявляет вопиющие факты, президент увольняет военных руководителей. Создается соответствующий фон, в поддержание которого будут включаться все новые и новые искатели правды.

Снежный ком безобразий, преступлений, халатности и кумовства будет только нарастать, пока не придавит всех, кто мешает единоличной власти небритого Наполеона. Тем более что Залужный пока молчит: стоит ему открыть рот в качестве политика — и все сразу поймут, какой он недалекий и туповатый дяденька.

А самое главное, что все эти игры никак не влияют на ситуацию на фронте.

Все равно единой стратегии нет, командиры на местах решают все сами без оглядки на соседа, а снабжение ВСУ завязано на западные поставки. И любой неуспех можно будет свалить на банду негодяев во главе с Залужным, которых выгнали «совершенно правильно».