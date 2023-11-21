Киев, 21 ноября, 2023, 05:41 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский считает, что заниматься политикой для военных — большая ошибка, потому что они начинают уделять больше внимания политической карьере, а не своей работе.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Залужный

По мнению Зеленского, военный если решил заниматься политикой, то имеет на это право, но тогда «он не может заниматься войной».

«Если ведёшь войну, при этом думая о том, что завтра уйдёшь в политику, то и на словах, и на передовой ты будешь вести себя как политик, а не как военный, сделав большую ошибку», — сказал украинский лидер в интервью газете The Sun.

Зеленский добавил, что киевские военные активно начали уходить в политику после «майдана» 2014 года, потому что «они были разбиты, а их репутация и тому подобное уничтожены».

«В моральном плане на Украине нет патовой ситуации, хоть и положение на фронте тяжёлое», — заключил Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября Зеленский сменил командующего силами спецопераций ВСУ. Вместо Виктора Хоренко, который занимал указанный пост с 25 июля, новым главой силами спецопераций стал полковник Сергей Лупанчук.

7 ноября Зеленский подписал указ о внесении изменений в состав ставки Верховного главнокомандующего,включив в неё Сергея Лупанчука. 14 ноября интернет-издание «Украинская правда» написало о том, что министр обороны Украины Рустем Умеров изучает вопрос увольнения троих командующих войсками ВСУ.

Речь велась о Татьяне Остащенко, а также о командующем оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Вооружённых сил Украины Александре Тарнавском и командующем Объединёнными силами ВСУ Сергее Наеве.