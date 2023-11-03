Киев, 3 ноября, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Глава украинских властей Владимир Зеленский сменил командующего силами спецопераций Вооружённых сил. Соответствующим указом своей должности лишился занимавший её с 2022 года Виктор Хоренко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Назначить полковника Сергея Лупанчука командующим силами спецопераций ВСУ», — говорится в документе на сайте главы киевского режима.

При этом Хоренко занимал должность меньше четырёх месяцев — с 25 июля.

Как сообщало ИА Регнум 30 октября, издание Time со ссылкой на близкие Зеленскому источники сообщило, что грядущей зимой он намеревается уволить одного из высокопоставленных генералов ВСУ, отвечающего за наступление украинской армии. Утверждается, что существует три варианта: главком Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и командующий группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский. Официальная информация о кадровых изменениях отсутствует.

В то же время обозреватель издания País Кристиан Сэгура сообщил, что все украинские офицеры подтвердили факт остановки многомесячного контрнаступления из-за больших потерь живой силы на минных полях.