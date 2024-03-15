Материалы с тегом «Валерий Залужный»
Рогов заявил, что Зеленский начал чистки в рядах украинской армии
Председатель общественного движения Запорожья «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов со ссылкой на свои источники сообщил «РИА Новости», что глава киевского режима Владимир Зеленский начал чистку в рядах ВСУ на фоне слухов о готовящемся бунте среди военных. Как пояснил Рогов, Зеленского не любят...
новость часа
15 марта 2024
Военный эксперт оценил возможность свержения Зеленского спецназом ВСУ
Военного переворота на Украине пока не ожидается, украинский спецназ в ближайшее время не будет действовать против главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение 11 марта корреспонденту ИА Регнум высказал военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических...
11 марта 2024
Комбат ВСУ бесследно исчез после перепалки в командном пункте, пишут СМИ
Командир батальона ВСУ в начале февраля пропал под Авдеевкой после перепалки из-за увольнения Валерия Залужного с поста главкома ВСУ, сообщает агентство AP со ссылкой на документы. «Командующий батальоном исчез при неясных обстоятельствах», — говорится в публикации. Издание не раскрывает имя...
новость часа
11 марта 2024
Украинские военнослужащие обсуждают свержение Зеленского, сообщил источник
Военнослужащие элитных подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) недовольны сменой командования и всерьёз обсуждают свержение главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя силовых структур России. Источник пояснил, российские специалисты...
новость часа
11 марта 2024
Эксперт объяснил ажиотаж вокруг отправки Залужного послом в Лондон
Информационный шум вокруг назначения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондон выявил внутреннюю политическую борьбу на Украине между двумя конфликтующими группами — командой бывшего лидера страны Петра Порошенко, действующего в союзе с мэром Киева Виталием Кличко, и окружением...
10 марта 2024
На Украине сообщили о скандале из-за нового назначения Залужного
Киев допустил беспрецедентные нарушения дипломатических норм в рамках назначения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Лондоне, сообщило украинское интернет-издание «Зеркало недели». 8 марта МИД киевского режима объявил о согласовании кандидатуры Залужного на эту должность...
10 марта 2024
Залужного признали непригодным к военной службе, сообщили СМИ
Бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного после прохождения медкомиссии в феврале признали непригодным к военной службе. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание «Зеркало недели». В материале не уточнили ни даты прохождения военно-врачебной комиссии, ни...
9 марта 2024
Зеленский задумался об увольнении Кулебы, сообщили СМИ
Глава киевского режима Владимир Зеленский задумался об увольнении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, сообщило украинское издание «Страна. ua» 8 марта. Как рассказали журналистам источники, близкие к офису украинского лидера, к главе дипведомства накопилось много претензий к кандидатурам послов...
8 марта 2024
Зеленский заявил, что Залужный сам попросился стать дипломатом
Глава киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный сам попросил направить его на дипломатическую работу. Об этом глава киевского режима написал в своём Telegram-канале. Ранее стало известно том, что экс-главком станет послом Украины в Британии. Глава...
8 марта 2024
Песков оценил назначение Залужного послом Украины в Великобритании
Решение главы киевского режима Владимира Зеленского назначить бывшего главнокомандующего Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного послом в Великобритании не имеет для России никакого значения. Об этом в четверг, 7 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков...
7 марта 2024
Экс-главкома ВСУ Залужного назначили послом Украины в Великобритании
Бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного назначили на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании и Северной Ирландии. Об этом вечером 7 марта сообщили в украинском МИД. Кандидатуру согласовал глава киевского режима Владимир Зеленский. «Министерство иностранных дел...
новость часа
7 марта 2024
Опрос показал победу Залужного над Зеленским на президентских выборах
Экс-главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный выиграл бы президентские выборы в случае их проведения на Украине в текущем году. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведённого Центром социальных и маркетинговых исследований (SOCIS). Социологическое...
6 марта 2024
Кличко раскритиковал решение Зеленского отправить Залужного в отставку
Мэр Киева Виталий Кличко назвал большой ошибкой решение главы киевского режима Владимира Зеленского отправить в отставку Валерия Залужного, занимавшего пост главнокомандующего Вооружёнными силами Украины. «Убрать его было огромной ошибкой. Мы должны объединиться вокруг людей, которые пользуются...
новость часа
5 марта 2024
Буданов* обвинил Залужного в ошибках
Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный делал ошибки, которые сказались на положении украинских войск. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов)...
29 февраля 2024
Зеленского предупредили о скором крахе ВСУ
Западным союзникам киевских властей нужно прийти к пониманию того, что украинская армия не может победить Вооружённые силы России. Такое мнение 24 февраля высказал отставной полковник бундесвера, военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью Welt. «Все это напоминает нам о том, что говорил...
24 февраля 2024
При отступлении из Авдеевки пропали до 1000 бойцов ВСУ — 728-й день СВО
Наступивший 728-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением статьи американского издания The New York Times (NYT) о внушительном числе украинских военных, пропавших без вести или взятых в плен при отступлении в Авдеевке Донецкой народной республики (ДНР). Со ссылкой на...
21 февраля 2024
В Китае предупредили Зеленского о серьёзных последствиях сдачи ВСУ Авдеевки
Сдача украинской армией Авдеевки существенным образом ударила по позициям главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 20 февраля написало китайское издание Asia Times. «Вашингтон лелеет надежду на то, что сможет добиться смены власти в России. Сейчас кажется ещё более вероятным, что это...
20 февраля 2024
СМИ: отставка Залужного разделила Украину на две части
Отставка Валерия Залужного с поста главкома ВСУ расколола Украину на две части. Об этом написала испанская газета El Mundo. «Украина разделилась на две части: тех, кто оплакивает отставку Залужного, считая это непоправимой ошибкой, и тех, кто оплакивает отставку Залужного за его огромную харизму...
16 февраля 2024
На Украине заявили о неудобных вопросах нового главкома ВСУ
У нового главкома ВСУ Александра Сырского возникли такие же неудобные вопросы к украинскому руководству на тему обеспечения армии, которые ранее поднимал бывший командующий Валерий Залужный. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос. «Если экономика не...
16 февраля 2024
Сырский не принесёт военных успехов Украине, пишут СМИ
Решение главы киевского режима Владимира Зеленского назначить главкомом ВСУ Александра Сырского не принесёт Киеву военных успехов, сообщает Asia Times. «Сырский причастен к ряду поражений, принёсших ВСУ крупнейшие потери (в том числе в битве за Артёмовск), и это не приведет к столь необходимым...
15 февраля 2024