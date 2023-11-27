В ночь с 26 на 27 ноября аномальный циклон накрыл Крым и черноморское побережье России и Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

Сообщения о штормах с подтоплениями, шквальном ветре, ливнях и снегопадах, побивших климатические рекорды, поступают от района Большого Сочи до устья Дуная.

В Одесской области из-за снегопадов оказалась перекрыта стратегическая трасса, связывающая Одессу и украинский дунайский порт Рени.

Ряд стран были вынуждены приостановить работу КПП на украинской границе.

В Крыму местные власти сообщают о повреждениях коммуникаций, линий электропередач, нарушении работы транспорта.

На побережье обрушиваются волны высотой до пяти метров.

На фоне разбушевавшейся стихии, от которой страдают и контролируемые Киевом территории, ряд украинских изданий призвал использовать непогоду в военных целях, в том числе для нападений на Крымский мост и объекты инфраструктуры.

Стихия не различает воюющие стороны

Плохая погода затрудняет работу радаров, комплексов ПВО и радиоэлектронной борьбы, создавая возможности для незаметного движения дронов, отмечают украинские источники.

Было бы странным считать, что из-за бурного начала климатической зимы пострадает лишь одна сторона конфликта. Непогода полностью лишает обе стороны конфликта возможности использовать не только комплексы ПВО, но и сами дроны, сказал ИА Регнум военный эксперт, офицер танковых войск запаса Александр Михайловский.

«Беспилотниками нельзя управлять при такой погоде, любой пуск скорее приведёт к провалу и крушению. Даже если предположить, что БПЛА пролетит большое расстояние и не упадёт, то при пикировании на цель его может отбросить от цели на несколько метров особо сильным порывом ветра», — сказал эксперт.

Поступают сообщения о том, что из-за продолжающегося шторма российские войска приостановили удары по объектам украинской инфраструктуры с использованием беспилотников-камикадзе. Так что до окончания шторма обеим сторонам придётся временно обходиться без беспилотников.

Продолжение непогоды может оказать серьёзное влияние на планы обеих сторон конфликта, добавил эксперт. Непогода осложняет работу не только крылатых, но и надводных беспилотников — безэкипажных катеров.

Поэтому до окончания шторма ВСУ будут лишены возможности использовать морские беспилотники по российским военным кораблям. Но и возможности нашего Черноморского флота ограничены — корабли временно не смогут выходить в открытое море для патрулирования и нанесения ракетных ударов.

Бездорожье против НАТО

Но в ряде случаев непогода даёт преимущество российским войскам. Ранее бойцы армейского спецназа «Осман» ВС России рассказали о том, что ВСУ отказались от применения западной бронетехники на запорожском направлении.

«Поменялась погода, и бронетехника западного производства по нашим местам особо не проходит. Броня не проезжает, Bradley сразу застревает», — рассказал боец с позывным Метис.

По словам бойцов, командование ВСУ было вынуждено пересмотреть свою тактику. В частности, соединения на запорожском направлении отказались от применения бронетехники и теперь всё чаще используют малые соединения пехоты, стремясь продвинуться вперёд. Однако эта тактика лишает украинские войска возможности двигаться вперёд.

«Без техники страдает скорость, мобильность передвижения. Кроме того, пехота лишается огневой поддержки тех же танков, БМП, остаётся один на один с нашими войсками. Поэтому сейчас преимущество на стороне тех, кто в обороне», — отмечает Александр Михайловский. При этом, конечно, и российским подразделениям будет сложнее наступать. Но, добавляет военный эксперт, есть разница: наша техника приспособлена лучше.

Против ВСУ постепенно начинает работать переход на стандарты НАТО. США и их союзники передали Украине сотни колёсных бронемашин класса MRAP, которые не приспособлены к действиям в условиях бездорожья. В интернете появляются видео, свидетельствующие о том, что машины застревают в грязи и не могут полноценно поддерживать наступающие силы.

«В минус» западной гусеничной бронетехнике идёт то, что она, как правило, намного тяжелее советских и российских образцов. Для примера, масса танка Abrams варьируется от 50–60 тонн, в то время как масса Т-72 составляет всего 40–45 тонн. Аналогично обстоит ситуация с боевыми машинами пехоты Bradley, CV-90 и Marder, которые весят значительно больше БМП-2 или БМП-3.

Ещё одна слабая сторона ВСУ — нехватка эвакуационной техники. Большая часть инженерных машин советского образца была потеряна ВСУ на первом этапе военных действий, а дальнейшие поставки натовсвских инженерных машин не могут восполнить потери. Также украинские войска сталкиваются с нехваткой танковых тягачей.

«Главная «рабочая лошадка» инженерных подразделений армии США — бронированные ремонтно-эвакуационные машины M88», — напомнил Михайловский.

ВСУ получили не то восемь, не то десять таких машин в модификации M88A2 Hercules. По штату армии США, этого хватает где-то на две мотопехотные бригады. «Машины мощные, способные вытаскивать «Абрамсы» из грязи, но их просто недостаточно для всей армии, да ещё и на раскисших чернозёмах», — отмечает эксперт.

По информации аналитического портала Lostarmour, пользователи которого фиксируют потери военной техники на основании данных из открытых источников, ВСУ потеряли как минимум две машины M88A2 Hercules. Так что нехватка инженерной бронетехники в подразделениях, вооружённых американской военной техникой (танками Abrams, БМП Bradley и БТР Stryker), становится критической, отмечают эксперты.

В определённом смысле непогода хоронит планы ВСУ на глубокое наступление или даже на ведение активной обороны. Украинские войска вынуждены использовать натовскую бронетехнику за неимением другой.

За последние сутки как минимум одна БМП Bradley была потеряна ВСУ в районе Авдеевки, танки Abrams используются формированиями противника, действующими на Купянском направлении, так что в ближайшее время можно ожидать потерь и среди этих машин.

Главное — переждать шторм

В то же время непогода существенно меньше мешает продвигаться российским войскам на Авдеевском направлении. Поскольку боевые действия ведутся в непосредственной близости от городской застройки и в промзоне, где сохраняются асфальтовые дороги, а столкновения ведутся в первую очередь силами пехоты на ближней дистанции.

Ещё одна проблема, с которой сталкиваются ВСУ из-за непогоды, — нехватка тёплой военной формы.

Аномальные холода в Одесской области уже привели к смертям по меньшей мере трёх человек. С аналогичными проблемами сталкиваются украинские солдаты в окопах, из-за чего ряд волонтёрских организаций объявили срочный сбор средств на тёплую одежду, обувь, печи, топливо, спальные мешки и другие расходные материалы.

«Несмотря на то что погода работает в обе стороны, можно сказать, что «генерал Мороз», скорее, в очередной раз пришёл воевать на нашей стороне. А с ним «полковник Распутица», — резюмирует Александр Михайловский.

В общем, шторм, может, ограничивает возможности нашей авиации и флота, но это временно. А вот установившаяся погода в районе нуля градусов точно не на руку ВСУ, так что сейчас ситуация сложилась скорее в пользу наших войск, — резюмирует эксперт.

Ситуация на фронте сможет измениться, когда земля плотно «встанет» и сможет выдерживать тяжёлую бронетехнику. Однако до тех пор одна из сторон, которая хуже приготовилась к непогоде, может понести серьёзные потери. И в этом смысле обрушившийся на Украину циклон создаёт новые возможности для российского контрнаступления на одном или нескольких участках фронта.