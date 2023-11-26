Москва, 26 ноября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили за сутки четыре атаки ВСУ на купянском направлении, заявил 26 ноября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru

По его словам, на купянском направлении подразделениями Западной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнеметных систем в ходе активных действий отражены четыре атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной и 43-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

Также было нанесено огневое поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады, 101-й, 103-й и 105-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Ивановка, Кисловка и Котляровка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 20 военных ВСУ и два пикапа.

Как сообщало ИА Регнум, сутками ранее украинские войска за сутки потеряли на купянском направлении фронта до 110 бойцов. Подразделения Западной группировки войск отразили две атаки штурмовых групп противника. Кроме того, российские военные нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ восточнее села Синьковка под Купянском.

За период с 18 по 24 ноября подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках купянского направления и отразили 13 атак противника.