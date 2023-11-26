Москва, 26 ноября, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Российские военные освободили промзону у города Авдеевки в ДНР, находившуюся под контролем ВСУ с 2014 года. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале «НгП раZVедка».

Станислав Красильников/РИА Новости

Промзона в районе железнодорожной станции «Ясиноватая 2» была полностью освобождена вечером 25 ноября в результате боёв с превосходящими силами противника, следует из сообщения.

«Ни промышленные здания и подвалы, ни многолетние укрепления, ни кассетные боеприпасы, которые враг сыпал десятками тысяч, ни численное превосходство не смогли помочь ему удержаться в этом укрепрайоне», — сообщили авторы канала.

Российские военные показали высочайший уровень ведения штурмовых действий, в ходе которых слаженно действовали пехота, танки, разведка и артиллерия, добавили они.

Освобождение Авдеевской промзоны — серьёзный тактический успех ВС России. Здесь была одна из ключевых позиций ВСУ на донецком направлении, подчеркнул военный эксперт Борис Рожин.

«Несмотря на упорное сопротивление, враг был выбит с подготовленных позиций, которые укреплялись более восьми лет», — приводит слова Рожина в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

Ранее источник сообщил ИА Регнум, что основная задача российских военных в Авдеевке — выдавить противника из города, создав угрозу окружения, или «окружить и додавить уже внутри». Важнейший очаг сопротивления ВСУ — Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ), градообразующее предприятие на северо-западе города. Территория «Коксохима» превращена в сплошной укреплённый район, как было в Мариуполе на «Азовстали». Вместо попытки лобового штурма АКХЗ, чреватого серьёзными потерями, ВС России стремятся отсечь подразделения ВСУ, удерживающие «Коксохим» и действующие на остальной территории города, от снабжения с севера.