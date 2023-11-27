Сочи, Краснодарский край, 27 ноября, 2023, 11:24 — ИА Регнум. В акватории Чёрного моря и на подходах к основным морским портам Черноморского бассейна закрыли судоходство. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Росморречфлот.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«В связи с неблагоприятными погодными явлениями в акватории и на подходах к основным морским портам Черноморского бассейна судоходство ограничено. Керченская переправа закрыта», — проинформировало ведомство.

Сообщается, что в порту Сочи ветер не такой сильный, как на набережной, однако выход любых судов в море запретили. На ближайшие дни в регионе прогнозируется изменчивая погода с сильным ветром и осадками, штормом в море.

На Приморской набережной закрыли береговые зоны для прогулок. У берегов выставили флаги красного цвета, отсутствует пляжный инвентарь, используемый для отдыха в холодное время года, кафе и магазины Приморской набережной работают в обычном графике, сообщил корреспондент агентства.

Гидрометцентр Краснодарского края из-за ветра прогнозировал шторм в море. В Сочи ожидаются ливни, ветер, град. Коммунальщиков перевели на усиленный режим работы.

Как сообщало ИА Регнум, из-за непогоды в Крыму погиб один человек. Инцидент произошёл в селе Морское под Судаком, когда человек вышел смотреть на волны. В Евпатории из-за непогоды пострадали семь жителей. Из-за шторма и ливней двух из них госпитализировали в Евпаторийскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Также из-за шторма у берегов Анапы получил повреждения сухогруз Blue Shark. Он шёл под флагом Белиза. Сообщалось, что после того, как судно село на мель, разлива нефтепродуктов удалось избежать.