* РДК — запрещённая в России организация

Москва, 16 ноября, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил лидера украинского формирования «Русский добровольческий корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и организатора мартовского теракта в Брянской области Дениса Капустина (внесён в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) к пожизненному лишению свободы по статье о государственной измене и ещё нескольким преступлениям.

Кадр из видео

«Капустину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы заочно», — сообщили в суде.

Капустину вменяют статьи о госизмене (ст. 275 УК), попытке совершения теракта (ст. 205), незаконном обороте оружия (ст. 222) и обороте взрывчатки (ст. 222.1), создании террористического сообщества (ст. 205.4) и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3).

«White Rex»

Капустин, в период деятельности в РДК взявший псевдоним Никитин, родился в 1984 году в Москве. Ультраправый активист, бывший футбольный хулиган. Наиболее известен до украинского периода как основатель националистического бренда одежды «White Rex» и организатор одноимённых турниров по смешанным единоборствам, на одном из которых выступал скинхед-активист, продвигавший неонацистские идеи, Максим «Тесак» Марцинкевич.

В возрасте 17 лет Капустин вместе с семьёй переехал в Кёльн, причём в особом порядке, в соответствии с предполагаемым еврейским происхождением. Там он продолжил активную «правую» деятельность. Позднее оказался в Швейцарии, где готовил участников ультраправой швейцарской нацпартии. Как сообщало агентство Reuters, Капустин часто называл себя националистом, борющимся за Россию и принадлежащую этническим русским. Разделял позицию протестующих на Майдане. В 2017 году переехал на Украину.

В марте 2023 года ФСБ предотвратила покушение на российского предпринимателя, главу совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, организатором которого был Капустин. Неосуществлённый теракт мог выглядеть как подрыв взрывчатки, прикреплённой под автомобиль предпринимателя. Аналогичную схему и ранее применяли украинские спецслужбы, в том числе при убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной.

«Русский добровольческий корпус»

В 2022 году Капустин основал «Русский добровольческий корпус», состоящий из ведущих боевые действия на стороне Украины россиян. РДК прямо подчиняется Главному управлению разведки минобороны Украины. Изначально состав формировался из проживающих на Украине этнических русских, но впоследствии, по утверждениям самого Никитина, в формирование стали специально приезжать граждане России.

Теракт в Брянской области

Вторжение в Брянскую область 2 марта 2023 года — первый и самый громкий рейд РДК. Около 10:30 мск губернатор региона Александр Богомаз заявил об атаке украинских диверсантов в селе Любечане в нескольких сотнях метров от российско-украинской границы. ФСБ около 12:45 мск сообщила, что силы Минобороны России проводят мероприятия по уничтожению нарушивших границу вооружённых украинских боевиков. Вскоре после появившихся в СМИ новостей в Сети появились два ролика, на которых мужчины в военном обмундировании позировали у фельдшерского пункта и у почтового отделения в селе Любечане. В одном из видео в кадре предстал Капустин.

В связи со случившимся президент России Владимир Путин отменил поездку в Ставропольский край. Глава государства назвал случившееся терактом. По его словам, те, кто его совершил, хотят лишить россиян исторической памяти, истории и традиций. СК возбудил по факту произошедшего уголовное дело.

В июле 2023 года Капустин заявил, что власти Украины поддерживают его группировку, чем опроверг заявления Киева о том, что власти не имеют отношения к РДК. Позднее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев («Единая Россия») назвал правильным и актуальным вопрос о необходимости признания террористическим созданного на Украине «Русского добровольческого корпуса».