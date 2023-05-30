Москва, 30 мая, 2023, 20:54 — ИА Регнум. Зеленоградский районный суд Москвы привлёк к ответственности Ольгу Логвинову за публичную демонстрацию бело-сине-белого флага украинского террористического формирования «Легион «Свобода России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Информацию об этом 30 мая обнародовали на сайте суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Логвинова перекрасила российский флаг на государственном автомобильном номере и таким образом демонстрировала окружающим официальный символ террористической нацистской организации.

«Совершила публичное демонстрирование символики экстремистской организации, демонстрирование которой запрещено на основании Федерального закона от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», — говорится в сообщении.

Суд решил, что действия Логвиновой попадают под положения части 1 статьи 20.3 КоАП РФ, которая предусматривает наказание для физических лиц в виде штрафа в размере от одной до двух тысяч рублей и конфискации запрещённой символики. Также эта статья предусматривает административный арест сроком до 15 суток.

Этот случай стал первым прецедентом привлечения к ответственности за бело-сине-белый флаг.

Как сообщало ИА Регнум, террористы из «Легиона «Свобода России» входили в украинскую группу диверсантов, которая 22 мая вторглась на территорию Белгородской области. Террористы обстреливали гражданские объекты, убили безоружного участника территориальной обороны, ранили 13 мирных жителей, одна женщина погибла. Российские силовики заблокировали террористов, уничтожив более 70 диверсантов.