За прошедшие выходные в Подмосковье были сбиты два беспилотника, которые пытались обойти столицу с востока. Один из дронов уничтожили на трассе М-7 в районе Монино, второй неподалёку, в окрестностях Электростали.

Иван Шилов ИА Регнум

Очевидно, что Вооруженные силы Украины продолжают поиск «слабых мест» в обороне российской столицы, но, судя по всему, безуспешно. Два инцидента не переломили общей тенденции: ВСУ постепенно снижают интенсивность атак на Москву при помощи беспилотников.

По сравнению с весной-летом 2023 года частота «прилётов» постепенно снизилась, о чём свидетельствует целый ряд факторов. По оценкам главка МВД по Московской области, количество обращений граждан о возможном присутствии беспилотников в воздушном пространстве постоянно сокращается. При этом в подавляющем большинстве случаев обращения оказываются ложными.

К примеру, 15 ноября в подмосковную полицию поступило пять сообщений (из Коломны, окрестностей Можайска, Наро-Фоминска и Пушкино) от граждан о пролёте дронов. Ни одно не подтвердилось.

В тот же день, как сообщило уже московское управление МВД, ложными оказались все шесть сообщений о вражеских беспилотниках.

Как правило, люди принимают за БПЛА птиц или другие объекты либо ошибочно идентифицируют звуки двигателя мопеда, газонокосилки, строительной или грузовой техники за работу дрона, поясняют эксперты.

Можно сравнить ситуацию с той, что имела место в мае, когда два украинских дрона пытались нанести удар по Большому Кремлёвскому дворцу (3 мая), или когда в конце того же месяца восемь аппаратов противника были сбиты непосредственно над Москвой, и обломки сбитых дронов нашли в ближайшем Подмосковье — в четырёх поселках в районе Рублёвского и Рублёво-Успенского шоссе.

Налёты, преследовавшие исключительно пропагандистские цели, продолжались и в летние месяцы.

В конце июля — начале августа атаке подверглись высотки комплекса «Москва-Сити», БПЛА долетали до Красногорска, где располагается правительство Московской области. Также украинские дроны регулярно пытались, правда, без какого-либо успеха, «достать» аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево».

На «демонстрацию силы» не хватает сил

К началу осени результативность и частота вылетов начали постепенно сокращаться, и для этого есть несколько объективных причин, сказал ИА Регнум эксперт, главный редактор интернет-портала UAV.ru Денис Федутинов. Большую роль, конечно, сыграло создание мощного узла противовоздушной обороны, что позволило снизить результативность вылетов дронов.

Но, считает Федутинов, в первую очередь на действия ВСУ повлияла сама стратегия Киева по организации атак, которая начала постепенно давать сбои. Атаки ВСУ не оказали существенного военного «профита», а их основной целью было произведение пропагандистского эффекта. С одной стороны, он был направлен на внутриукраинскую аудиторию для создания ощущения каких-то успехов, а с другой, должен был работать на деморализацию российского населения.

«Этот пропагандистский эффект стал снижаться, а в связи с этим уменьшилось и число прилетающих к нам с Украины беспилотников», — отметил Федутинов.

Но для снижения этого пропагандистского эффекта есть техническая причина.

Возможности ВСУ наносить удары вглубь российской территории серьёзно ограничены. На вооружении украинской армии имеется ряд моделей дронов, обладающих дальностью поражения от 1 тысячи километров и выше.

В этот список попадают беспилотники класса «Бобёр» или более примитивные машины, сделанные по схеме «утка»: управляющее крыло — спереди, а толкающий винт — сзади.

Но и в лучшие времена Киев мог позволить использовать не более десяти дронов в одной атаке. Для сравнения, российские войска, по некоторым данным, применяют для нанесения ударов по украинской инфраструктуре до сотни беспилотников класса «Герань-2»

Беспилотники постоянно требуются на фронте, и их использование в пропагандистских целях работает против самих же украинских военных. Поэтому снижение интенсивности налётов можно также связать с чисто военной необходимостью. Позиция Генштаба ВСУ оказывается сильнее потребностей пропагандистской машины, отмечают эксперты.

Два дрона у Москвы — это, скорее, хорошо

То, что сейчас противник всё же делает попытки «достать» Москву именно с востока, вполне объяснимо. Отметим, что ранее дроны сбивали над районами к западу (Красногорск, Рублёвка, Одинцово) или к юго-западу (Наро-Фоминск) от столицы или в западных районах Москвы — у тех же башен Москвы-Сити.

В снижении эффективности атак ВСУ на Москву сыграли роль дополнительные меры, предпринятые для защиты столицы с западного направления. Как уже отмечало ИА Регнум, силы ПВО развернули в Подмосковье «зенитные башни» — конструкции, предназначенные для установки ракетных комплексов «Панцирь-С1». «Башни» прикрыли ряд объектов, атака на которые могла бы иметь серьёзный пропагандистский эффект, пояснил ИА Регнум офицер войск ПВО в отставке.

«Целый комплекс мер позволил оградить Москву как точечно, так и стратегически», — сказал собеседник. До поры ВСУ пользовались «окнами» в ПВО столицы, которая исторически была заточена на защиту от ракет и более крупных целей. Поэтому дронам удавалось проходить ниже уровня работы радаров, вне покрытия зенитных комплексов. «Как видим, ошибки были изучены, а слабые места прикрыты», — отметил собеседник издания.

Стремясь обойти оборону столицы, ВСУ начали изобретать новые тактические ходы. Предполагается, что дроны обходили столицу с севера, стремясь остаться вне зоны прикрытия комплексами ПВО. Возможно, поэтому один из аппаратов был сбит в районе Истры, к северо-западу от Москвы.

Ближе к осени в командовании украинских ВВС решили опробовать новый маршрут налётов на столицу — с юга. В конце августа украинский дрон был уничтожен близ Воскресенска юго-западнее Москвы. Однако после того как и этот маршрут оказался недоступным, ВСУ решили обойти Москву по более причудливой траектории.

«Я бы предположил, что они дразнят нашу ПВО, как вариант — хотят растянуть наши силы, может, отвлечь», — не исключает собеседник ИА Регнум. Но, подчёркивает он, нельзя сказать, что это хорошая тактика, просто в силу того что противник использует слишком маленькие силы для этой цели.

То, что один-два дрона могут подлететь к столице, — это не плохая новость, а, скорее, хорошая, потому что установить зенитные комплексы на всём расстоянии от украинской территории до Москвы нельзя, нет стопроцентной защиты. «И даже, несмотря на это, проходят только один-два аппарата, которые тоже в итоге сбивают. Это, скорее, хорошо», — отмечает собеседник.

В ожидании киевского «Шахеда»

Но эксперты призывают преждевременно не списывать со счетов беспилотную угрозу. По мере того как ВСУ теряют инициативу на фронте, число атак с участием дронов может постепенно вновь возрасти. Особенно в том случае, если ВСУ удастся нащупать новые бреши в обороне Москвы и в целом в российской системе ПВО.

«Противник уже экспериментировал и будет далее экспериментировать в поиске способов повышения эффективности своих действий, а также нанесения наиболее болезненных ударов», — отмечает Федутинов.

Тем более что Киев грозит нанесением новых ударов в ближайшем будущем. В госконцерне «Укроборонпром» заявили о начале серийного производства беспилотников высокой дальности, которые в обозримом будущем будут использоваться для массовых налётов вглубь российской территории, заявил гендиректор концерна Герман Сметанин. С его слов, идёт разработка украинского аналога беспилотников Shahed-131 и Shahed-136, на основе которых, как утверждается, сделан российский дрон-камикадзе «Герань-2». Также чиновник заявил о разработке новых БПЛА, обладающих ещё большей дальностью применения.

По некоторым данным, предстоящей зимой Россия и Украина планируют интенсивный обмен ударами дронов, накапливая всё большие их запасы. Поэтому уже в ближайшие месяцы станет ясно: является ли постепенное снижение украинских налётов на Москву осознанной тактикой и введением в заблуждение или же столица теперь стала для ВСУ недосягаемой целью.