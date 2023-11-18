Москва, 19 ноября, 2023, 01:26 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью 19 ноября в Богородском городском округе Московской области беспилотный летальный аппарат (БПЛА), который летел в направлении Москвы, сообщил в своём Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

«Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву», — написал он.

Глава города уточнил, что, по предварительным данным, в результате падения фрагментов дрона никто не пострадал и удалось избежать разрушений. Собянин добавил, что на место случившегося прибыли сотрудники экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября в районе посёлка Котлубань в Волгоградской области произошёл пожар на складе воинской части, где находились боеприпасы мелкого стрелкового оружия. Возгорание началось из-за взрыва беспилотника, который предположительно запустили с территории Украины.

17 ноября российские военные обезвредили дроны ВСУ в небе над Смоленском и Смоленским районом. 18 ноября в Унечском районе Брянской областисбили украинский БПЛА.