В ночь на 30 августа украинские войска осуществили самую массовую атаку с использованием дронов за всё время вооружённого конфликта.

Иван Шилов ИА Регнум

Беспилотники ВСУ, в частности, ударили по аэродрому в Пскове и повредили четыре транспортных самолёта Ил-76, которые используют подразделения ВДВ. Кроме того, противник попытался атаковать беспилотниками и другие российские регионы. В Брянской области ПВО сбили три дрона, в Рязанской — два, Орловской и Калужской — по одному. Ещё один беспилотник ликвидировали в Подмосковье, над Рузским районом.

В Киеве официально не признали причастность к нападению на аэродром в Пскове. Однако ряд украинских источников сообщает, что для атаки были использованы новые беспилотники-камикадзе «Бобёр».

Дроны этой модели были разработаны для нанесения ударов на значительном расстоянии от линии фронта, пояснил ИА Регнум военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

«БПЛА «Бобёр» как концептуально, так и по своему функционалу и размерности очень похожи на наши беспилотники «Герань-2», которые являются лицензионной версией иранских дронов», — сказал Васильев.

«Бобры» собираются противником для того, чтобы поражать объекты в глубине нашей территории. «Корпус для дронов они сделали свой, тут ничего сложного нет. Остаётся установить двигатель от условного «мопеда», системы JPS-наведения, боевую часть — и дрон готов», — рассказал эксперт.

О разработке нового дрона-камикадзе на предприятиях ВПК Украины впервые было объявлено в октябре 2022 года. Впервые «Бобёр» был представлен в нынешнем мае, после прохождения заводских испытаний и запуска в серию.

Судя по данным из открытых источников, дальность применения дрона составляет от 500 до тысячи километров. Именно эти дроны применялись для террористических атак по объектам в Москве, в частности — по небоскрёбам комплекса «Москва-Сити».

Откуда могли запустить «Бобров»

Теоретически дроны могли быть выпущены с территории Украины и долететь до Пскова. Но, отмечает Васильев, существует несколько альтернативных маршрутов для атаки беспилотников.

«Вопрос, конечно, большой, откуда был произведён запуск дронов. Первый вариант — их запустили из Прибалтики, поскольку Псков находится очень близко к границе с Эстонией», — указал эксперт.

Расстояние от российско-эстонской границы до Пскова по прямой — около 35 километров, для сравнения, до границы России и Украины — примерно 830 км. Если украинские беспилотники, атаковавшие Псков, были запущены с территории Эстонии, это можно считать прямым участием страны НАТО в военных действиях, заметил в комментарии ИА Регнум военный блогер Михаил Онуфриенко.

Второй вариант, чисто теоретически дроны могли быть запущены с корабля, указал Васильев. Украина могла отправить сухогруз вокруг Европы в район Балтийского моря. «На борту можно установить катапульты, дальше дроны проходят над морем, входят в наше воздушное пространство в Ленинградской области. А там и Псков рядом», — пояснил эксперт.

Третий вариант, «который тоже не стоит списывать»: украинские военные разведали расположение наших систем ПВО, построили маршрут в обход их зоны действия и направили по нему дроны. «Учитывая, что они до Москвы долетают, то почему бы им не долететь до Пскова?» — отмечает эксперт.

Такой дрон не под силу ДРГ

При этом Васильев отверг версию с возможным запуском беспилотников украинской диверсионной группой, которую воспроизвел ряд российских изданий. По мнению эксперта, крайне маловероятно, что украинским спецслужбам удалось перевезти большое количество беспилотников такого размера через границу:

«У того же «Бобра» размер крыльев до трёх метров, а размах крыла — вдвое больше. Незаметно его провести, собрать — это задача нетривиальная. Учитывая, что МВД и ФСБ достаточно хорошо работают и выявляют все диверсионные группы, задача ещё больше усложняется».

Кадр из видео Украинский БПЛ «Бобёр»

Куда проще привезти небольшой FPV-дрон, прицепить ему гранату, тротиловую шашку или взять коптер с системой сброса боеприпасов, указал Васильев. «Провезти «Бобра» контрабандой проще разве что морем, через Балтику, но тогда, опять же, проще запустить его с корабля из Балтийского моря», — отметил эксперт.

Как прикрыть Илы

Налёт украинских БПЛА на место базирование наших самолётов в очередной раз заставил задаться вопросом, почему авиабазы ВКС России не защищены от беспилотных атак. Происшествие в Пскове — не первый инцидент такого рода.

Ранее украинский дрон атаковал базу ВКС «Сольцы» в Новгородской области. Тогда был серьёзно повреждён бомбардировщик Ту-22М3, который также не имел ангара или какой-либо защиты от атак дронов.

Вопрос с защитой самолётов — больная тема на протяжении последних лет, но решение этого вопроса сопряжено с массой инфраструктурных проблем, сказал ИА Регнум военный лётчик, ветеран военных действий в составе российских ВКС. Собеседник подчеркнул:

«Собственно, мы со времён операции в Сирии задаёмся этим вопросом.

Взять наших товарищей из сирийских ВВС — у них на всех авиабазах есть бетонные укрытия, куда они всегда загоняли свои истребители. Как итог — ни один самолёт не был поражён в результате ударов с воздуха».

Только после атаки на базу ВКС «Хмеймим», «когда дроны из фанеры нанесли урон нашим самолётам», — лишь тогда начались реальные работы по созданию укрытий, заметил лётчик. «Не бетонных укрытий, конечно, но таких, которые позволяют спрятать самолёты», — отметил собеседник.

Укрытия для самолётов помогают не столько защитить ту или иную машину, сколько скрыть её расположение от беспилотников или средств спутниковой разведки, пояснил источник ИА Регнум. Самолёты могут перемещаться внутри ангара, что серьёзно снижает эффективность атаки небольшого дрона.

Но тонкость в том, что такой подход работает с малогабаритной техникой — истребителями и вертолётами — а более крупные цели укрыть значительно труднее. «Что касается Ил-76 или Ту-22 того же, то тут, конечно, всё куда сложнее, — заметил собеседник. — Тут уже не укрытие нужно, а полноценная такая конструкция с привлечением инженерной мысли. Бетонные ангары для таких громадин не построишь с нуля».

Например, площадь крыла у Ил-76 — 300 квадратных метров, напомнил эксперт. «Неплохой «дом» получается. Решаем ли вопрос со строительство укрытий для таких самолётов? На бумаге — да. На деле — возникает масса проблем с перепланировкой авиабаз, с допуском строителей, стройматериалов. Нужны ГОСТы, инженерные решения, как универсальные, так и уникальные — с учётом особенностей каждой базы», — уверен эксперт.

Сейчас ряд блогеров предложил защитить самолёты при помощи сетки-рабицы и других подручных средств, которые могут как минимум задержать дрон, заметил собеседник. Но, указал он, такой вариант вряд ли эффективен.

«Задача должна решаться комплексно. Полумеры не сработают, потому что та же сетка не защитит, например, от попадания поражающих элементов», — пояснил собеседник. Когда дрон влетает в сетку, происходит взрыв, и самолёты всё равно получают повреждения.

«Это всё не выход, нужно работать над средствами обнаружения, поражения беспилотников, средствами прикрытия авиабаз, и только потом — над защитой непосредственно самолётов. Если дрон долетел до авиабазы, значит, уже что-то не в порядке, нужно этого не допускать в любом случае», — указал специалист.

При массовом применении дронов-камикадзе противником приоритетной задачей должна стать защита самолётов истребительной и штурмовой авиации на аэродромах, которые вплотную прилегают к зоне проведения СВО и приграничным районам, указал собеседник.

Похоже, что командование ВКС уже ведёт работу над средствами защиты самолётов от «беспилотной» угрозы.

В сети появились спутниковые снимки авиабазы «Энгельс-2», где базируются самолёты стратегической авиации ВКС России.

На фото запечатлены стратегические бомбардировщики Ту-95, получившие новый камуфляж, который копирует рисунок взлётной полосы и затрудняет идентификацию самолётов с воздуха. Кроме того, между самолётами установлены ограждения из корзин с песком — габионы, которые позволяют защитить от огня соседние самолёты в случае попадания по одной из машин. Как ранее сообщало ИА Регнум, аналогичный камуфляж получили корабли Черноморского флота.