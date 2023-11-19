Москва, 19 ноября, 2023, 23:50 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили в городском округе Электросталь (Московская область) атаку беспилотного летательного аппарата, который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил в своём Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал глава города.

По предварительной информации, при падении обломков дрона удалось избежать разрушений и нет пострадавших. Собянин также уточнил, что на месте случившегося работают сотрудники экстренных служб.