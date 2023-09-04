Телеканал Россия-24 опубликовал кадры, сделанные в Подмосковье и ряде других регионов страны, на которых запечатлены «зенитные башни» — сооружения, на которые устанавливаются зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».

Иван Шилов ИА Регнум

Так войска ПВО реагируют на возросшую угрозу применения беспилотников по территории России. После серии террористических атак на Москву и другие города в западной части страны на направлениях возможных ударов беспилотников размещаются дополнительные средства ПВО и возводятся специализированные сооружения для зенитных комплексов.

«Зенитные башни» позволяют комплексам эффективнее обнаруживать и уничтожать малые беспилотники, пояснил ИА Регнум источник, ранее проходивший службу в войсках ПВО в Сирии.

«За счёт чего вообще дроны добиваются эффекта неожиданности? Потому что они идут на предельно малых высотах. Буквально — над деревьями, вышками ЛЭП. Это затрудняет их обнаружение радарами», — пояснил собеседник.

Если комплекс стоит условно «в поле», то между радаром и дроном появляются преграды — линии электропередач, вышки связи. Кроме того, небольшие дроны, в особенности сделанные из картона или пластмассы, обладают низкой эффективной площадью рассеяния (ЭПР). Если совсем просто — они излучают меньше радиоволн. «Это всё затрудняет обнаружение цели. Аналогично с акустическими средствами обнаружения: сложно «услышать» дрон, если он идёт над деревьями, которые тоже издают определённый шум», — разъяснил специалист по системам ПВО.

«Зенитные башни» — это ноу-хау из разряда хорошо забытого старого. Аналогичные сооружения возводились в ходе Второй мировой войны. С развитием современных систем ПВО идея была на время забыта, но обрела второе рождение из-за роста беспилотной угрозы и необходимости приспосабливать существующие зенитные вооружения для решения новых задач.

«За счёт установки зенитных комплексов на возвышение увеличивается дальность обнаружения или «радиогоризонт» локаторов», — отметил собеседник.

Радиолокационные станции (РЛС), которые входят в состав комплекса «Панцирь-С1», обладают дальностью обнаружения до 80 км. Поэтому развёрнутая система зенитных башен позволяет «перекрыть» отдельными установками маршруты, чаще всего использующиеся украинскими беспилотниками для атак на Москву. «Сплошного покрытия не получится, но конкретные «коридоры» будут закрыты», — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что комплексы «Панцирь-С1» были также установлены на крыши нескольких зданий в черте Москвы. Но далеко не все сооружения могут выдержать массу комплекса ПВО с боезапасом и расчётом. Более того, размещение зенитных комплексов на крышах жилых домов нецелесообразно по ряду как военных, так и гуманитарных соображений. Поэтому создание специальных «башен» становится абсолютно оправданной мерой, считают эксперты. Но опубликованные кадры также вызывают ряд вопросов.

«На видео представлены несколько видов таких башен», — отмечает собеседник.

Первый вид — тот, где комплекс может своим ходом заезжать и спускаться с возвышения. «Тут вопросов нет. Но есть кадры с отдельными комплексами, которые были подняты на вышку, видимо, подъёмным краном. Спрашивается, а как вести перезарядку?» — задаётся вопросом эксперт.

Кадр из видео Площадка для размещения систем ПВО

Кадр из видео

Возможно, полагает он, расчёт на то, что для налёта будет задействовано три-четыре дрона, которые можно сбить при помощи штатного боекомплекта. «А если их будет 10-20? Подгонять подъёмный кран и загружать боекомплект? Непонятно, но, наверное, здесь тоже есть своя логика», — рассуждает специалист по ПВО.

В то же время, отмечает эксперт, создание зенитных башен может считаться только временной мерой, которая позволила бы купировать возникающие угрозы. В дальнейшем для борьбы с дронами необходимо создавать современные средства обнаружения и уничтожения беспилотников, позволяющих как «закрывать» границу от БПЛА, так и защищать воздушное пространство над крупными районами.

«Неприятно, что «Панцирь-С1» становится своего рода палочкой-выручалочкой, — замечает соебседник. — Нужно защитить конкретные здания от дронов? Ставим «Панцирь» на крышу. Нужно усилить ПВО военного корабля? Загружаем «Панцирь» на борт. Нужно создать батарею ПВО в море? Берём «Панцири», загружаем их на баржу. Вот вам батарея».

Всё-таки самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» — это машина, которая разрабатывалась для решения конкретных задач. А именно — для защиты гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения. В том числе и беспилотных. Но «Панцири» не «заточены» под малые дроны. То, что нет комплексов ПВО, которые специализировались бы именно по таким целям — печально, констатирует эксперт. «Да, это сейчас глобальная мировая проблема, не у нас одних так. Хотелось бы всё-таки иметь какие-то ещё решения, кроме «Панциря», — резюмировал эксперт по средствам противовоздушной защиты.

Что же до «зенитных башен», то аналогичные сооружения могут быть использованы и для размещения других установок ПВО. В частности, на башни могут ставить ЗРК «Тор», зенитные пулемётные и пушечные установки, а также средства визуального, радиолокационного и акустического обнаружения дронов.