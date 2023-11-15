Россия опережает все страны мира по числу строящихся энергетических блоков атомных электростанций. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на базу данных Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Сегодня в мире возводится 58 энергоблоков, и 23 из них строятся Россией.

Иван Шилов ИА Регнум

Ближайший наш конкурент — КНР. Три китайские компании, CNNC, CSPI и CGN, сооружают в общей сложности 22 энергоблока АЭС. Но есть два «но».

Во-первых, в строительстве пяти из этих 22 блоков участвует тот же «Росатом». Во-вторых, китайцы сосредоточены на проектах на своей территории, в то время как российская госкорпорация доминирует в работе за пределами страны.

Во многом это наследие соцлагеря, когда Советский Союз обеспечивал «мирным атомом» Восточную Европу. Это наследие отечественные атомщики поддерживали «на плаву» и после развала соцблока, и поддерживают сейчас.

Свежий пример: 14 ноября глава «Росатома» Алексей Лихачёв и шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто утвердили график строительства АЭС «Пакш-2» до начала 2030-х годов.

Первый «Пакш», который возводили советские атомщики, бесперебойно работает с 1982 года. Четыре блока этой станции, которые дают до 50% венгерской электроэнергии, должны прослужить до 2050-го. Понятно, почему страна заинтересована и в нашем ядерном топливе, и в наших специалистах, вопреки генеральной линии Евросоюза ввести санкции против российской атомной отрасли.

Против включения «Росатома» в черный список в 12-м и последующих пакетах санкций выступает не только венгерский премьер Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо. Сотрудничество с Москвой по части «мирного атома» ведут и страны, чьи правительства настроены откровенно русофобски — например Финляндия, где с 1977 года работает «советская» АЭС «Ловииса». Или Чехия, чью крупнейшую станцию в Темелине начали строить еще в социалистические времена, а открыли в 2002-м.

Российская атомная отрасль активно работает по всему миру, не только опережая китайцев, но оставляя в аутсайдерах таких старых игроков, как Соединённые Штаты, Франция и Канада, приводит ТАСС оценку специалиста по ядерной энергетике Александра Уварова.

Но здесь также существует «но».

Опыт американских и европейских санкций показывает — США и ЕС не остановятся даже перед убытками самим себе, лишь бы уязвить российскую экономику и её базовые (в том числе экспортные) отрасли. Наш «атомстрой» и продажа топлива для АЭС не раз назывались очередной жертвой, после «нефтянки» и продажи газа.

Выйти на рекорд за двадцать лет

Планы российских атомщиков предусматривают: нынешнее первое место в глобальном зачёте по строительству блоков АЭС в стране и за рубежом — это лишь трамплин для дальнейшего роста.

«Только до 2035 года нам нужно построить 17 энергоблоков», — поделился в мае гендиректор «Росатома» Лихачёв.

Планы выстраиваются во исполнение задания президента: в 2020 году Владимир Путин заявил, что доля атомной энергии в общем объеме энергобаланса России должна вырасти с тогдашних 19% до как минимум 25%.

Для того чтобы к обозначенному сроку — а это 2045 год — выйти на нужный уровень, потребуется построить три десятка новых реакторов, постепенно выводя из строя реакторы старых моделей. То есть по логике нужно построить 60 энергоблоков — и «на всё про всё» чуть больше двадцати лет.

А ведь есть ещё продолжающаяся программа строительства за рубежом.

Сейчас российские специалисты сооружают блоки с новейшими реакторами ВВЭР-1200 в Бангладеш, Египте, Турции и Иране на известных станциях «Аккую» и «Бушер», а также в Китае на Тяньваньской АЭС. Заинтересованность в работе с Россией проявили Бразилия, Мьянма, Нигерия, Шри-Ланка и две постсоветские страны — Узбекистан и Киргизия.

Кроме того «Росатом» планирует продолжить проект плавучих АЭС, по примеру успешно работающей с 2020 года на Чукотке атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов». Развитие «плавучего атома» — часть проекта подъема Крайнего Севера, в частности, расширения добычи в российской Арктике золота, олова, меди и вольфрама. Это потребует повышенных энергомощностей, сказал ИА Регнум специалист по ядерной энергетике Александр Уваров.

Кроме того, российские плавучие станции — ещё один потенциальный высокодоходный экспортный товар.

Наконец, надо упомянуть программу малой атомной генерации. Новые виды малых модульных реакторов будут требовать новых технологий, которых в России пока нет, сказал ИА Регнум эксперт в области атомной энергетики Алексей Анпилогов.

«Концепция малых реакторов фактически противоположна мейнстриму развития энергетики за предшествующие полвека. Во многом она основана на массе неочевидных инноваций, которые еще предстоит внедрить», — отметил эксперт. Технология подразумевает развитие нового типа реакторов, скорее всего, с жидкометаллическим охлаждением, и с новым подходом к безопасности.

Но хватит ли «Росатому» на всё это сил с учётом вполне вероятных санкций?

Без ЗИПов не «зажжём»

Если в плане наличия запасов урана, необходимого сырья для ядерного топлива, можно быть спокойными, то в условиях санкционного давления недружественные страны могут затруднить работу предприятий «Росатома» или нарушить поставки необходимого им оборудования.

В долгосрочной перспективе бенефициары санкций вроде американской компании Westinghouse хотят лишить «Росатом» новых проектов по строительству АЭС и конкурентного преимущества в отрасли. Поэтому российские ядерщики задумываются о скорейшем достижении полной технологической независимости.

Чтобы все планы были реализованы, России крайне важно в рамках импортозамещения сформировать новые логистические цепочки, найти аналоги для некоторых комплектующих, обеспечить продление ресурса оборудования, отмечал в прошлом году гендиректор «Росэнергоатома» Александр Шутиков.

Нужно будет заменить оборудование на отечественное при модернизации, освоить производство ЗИП (запчастей, инструментов и принадлежностей) на российских заводах, перечислил тогда Шутиков.

Также предстоит полностью «перейти на отечественные ионообменные смолы и реагенты, а также на отечественное программное обеспечение».

Очевидно, что атомщики уже работают с учётом всё более неблагоприятных внешних условий. «Росатом» сейчас планирует замену энергоблоков с упреждением, отмечает Анпилогов.

«На тот случай, если вдруг каким-то образом не будет складываться производственная программа, у нас будет достаточно безопасная и управляемая возможность достичь целевого показателя в четверть атомной генерации», — поясняет эксперт.

Преимущество в сравнении с советскими временами

В нашу пользу играет то, что американские и европейские санкции против России — вовсе не тот тотальный санкционный режим, который Запад применял против Советского Союза во времена противостояния двух систем.

«Еще в 1960–1970-х годах западные страны выступали практически монопольным держателем многих производственных технологий, легко координируя между собой ограничительные меры, в частности, в рамках такой структуры, как КОКОМ», — отмечает Анпилогов.

КОКОМ (Координационный комитет по экспортному контролю), напомним, был структурой стран НАТО, которая пресекала поставки товаров и технологий в СССР и страны соцлагеря.

Иное дело сейчас. Запад контролирует только часть технологий и ноу-хау, и при этом даже в этих отдельных отраслях его контроль не носит тотальный характер, указывает Анпилогов.

По его мнению, утрата Западом монополии на многие секреты производства и сотрудничество России с такими поставщиками, как Индия и КНР, позволяют нашей стране успешно модернизировать и развивать атомную энергетику.

Санкции могут сказаться на осуществлении зарубежных проектов, в свою очередь указывает Уваров. Но это, по его мнению грозит лишь незначительными задержками при реализации. Возможные отказы зарубежных контрпартнеров от сотрудничества не повлекут отмены строительства или критические изменения планов, уверен он.

«Если какой-то из субподрядчиков по причине санкций выйдет из зарубежного проекта, то тогда на его место просто придет кто-то другой», — резюмирует эксперт.