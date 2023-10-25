В Финляндии продолжают раскручивать дело отставного разведчика Георгия Алафузоффа. Этот офицер верно служил своему государству в течение многих лет, оно же отплатило ему тем, что упорно пытается сделать если не полноценным «агентом Москвы», то хотя бы неумёхой и недотёпой, ответственным за возможную утечку сверхсекретных документов.

Иван Шилов ИА Регнум Георгий Алафузофф

Есть предположение, что происходящее — отложенная месть за нестандартную по финским меркам позицию. Алафузофф в свое время упорно доказывал, что Финляндия не должна разрушать добрососедство с Россией.

Отложенная месть

Отставной контр-адмирал Георгий Борисович Алафузофф (Алафузов), как легко догадаться по его фамилии, родом из русских эмигрантов. Прямой предок Георгия Борисовича — живший в Санкт-Петербурге барон Иван Алафузов. Георгию Алафузоффу сейчас семьдесят лет, он родился в Хельсинки.

Некогда этого человека называли одним из способнейших офицеров Финляндии, что подтверждается его успешным восхождением по карьерной лестнице.

Получив в 1974 году звание лейтенанта флота, со временем он вошёл в состав военного руководства государства. В 2007–2013 годах Алафузофф занимал пост начальника разведки Оборонительных сил Финляндии. На родине он пользовался реноме «специалиста по России» — причем не только в силу отличного владения русским языком.

В 1997-м Алафузофф с отличием окончил российскую Академию Генерального штаба. Венцом его карьеры стал переход на работу за пределы Финляндии — в 2013–2016 годах он возглавлял разведывательное управление Военного штаба Евросоюза.

В настоящее время Алафузофф уже семь лет как находится на пенсии.

И вдруг в 2019 году раздалось громкое обвинение в его адрес: в причастности к утечке секретных данных, оказавшихся в распоряжении издания Helsingin Sanomat!

Двумя годами ранее финская Центральная криминальная полиция начала расследование относительно опубликованной в этом издании статьи, освещающей некоторые пикантные детали деятельности разведки Суоми — в том числе на российском направлении. Тогда данная история очень нашумела — полиция устроила несанкционированный обыск в доме журналистки Лауры Халминен, а та успела разбить молотком жёсткий диск своего компьютера.

MAURI RATILAINEN/EPA/TASS

Через некоторое время была вброшена версия о том, что якобы это Алафузофф передал журналистам флешку с секретными сведениями о деятельности финского Центра военной разведки.

Возникло предположение, что Алафузоффу, возможно, вышло боком сделанное им в апреле 2014-го заявление о том, что Россия не намерена вести захватнические войны и не хочет увеличивать международное напряжение. Он же говорил и об отсутствии в тот момент на Украине российских войск.

Также Алафузофф утверждал, что экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, открывший правду о неблаговидных делах данного учреждения, хоть и предал своего работодателя, но является «подлинным идеалистом», искренне хотевшим бороться с несправедливостью.

Этого оказалось достаточно.

Контр-адмирал на скамье подсудимых

Вообще, заявления о том, что у Финляндии нет повода бояться России, Георгий Алафузофф высказывал неоднократно. Высокопоставленный разведчик горячо выступал за международную разрядку — и сам лично готов был работать над этим.

Так, 30 октября 2018 года он участвовал в прошедшей в Москве конференции «Огарковские чтения». Там Алафузофф рассказал, что Запад воспринимает события на Украине как «гибридную операцию России» и опасается распространения её на Прибалтику. «И конечно, Финляндия и Швеция, не являющиеся членами НАТО, будут одним из объектов тех гибридных действий, которые Россия, возможно, будет предпринимать», — поведал Алафузофф о бытовавших в Хельсинки страхах. Но он же рассказал и о том, что понимает и российские опасения, связанные с действиями Запада.

Кадр из видео «CAST Centre» Выступление Георгия Алафузоффа

Также Алафузофф предупредил о возникших в последнее время гибридных угрозах.

«В условиях существующей нормативно-правовой неопределенности, связанной с гибридными военными конфликтами, можно ожидать, что для обоснования конкретных военно-политических решений будут использованы введенные в оборот британской дипломатией предлоги вроде »хайли лайкли» и отсутствие иных правдоподобных объяснений. Это повышает угрозу возникновения крупномасштабного конфликта из-за неправильного прочитывания намерений сторон, правовой и терминологической неопределенности», — говорил Алафузофф в 2018-м.

Сейчас, спустя пять лет, эти слова звучат пророчески.

Не исключено, что столь крамольные высказывания вкупе с русским происхождением и фамилией и навлекли на контр-адмирала подозрения со стороны финских «патриотов», всегда готовых видеть очередные «козни агентов Москвы».

Впрочем, 22 декабря 2022-го стало известно, что прокуратура постановила прекратить дело в отношении Георгия Алафузоффа. Было объявлено, что получено «хорошее представление о том, как информация попала в руки третьих лиц» — и Алафузофф к этому не причастен.

Однако так просто его в покое не оставили.

В феврале 2023 года в его отношении завели новое дело — теперь Алафузоффа обвиняют в «незаконном хранении и обработке секретной информации». Алафузоффа хотят-таки любым путем «дожать» — чтобы его пример стал уроком другим лицам, симпатизирующим России.

В октябре этого года поступило сообщение о том, что в Надворном суде Хельсинки завершилось судебное разбирательство по делу Алафузоффа. В ходе разбирательства обвинение ужесточило своё требование: прокурор просит, чтобы отставному контр-адмиралу назначили наказание в виде реального лишения свободы — как минимум на два года. Если суд вынесет решение о более коротком сроке тюремного заключения, то, по мнению прокурора, этот срок также должен быть реальным.

В ходе судебных заседаний неоднократно звучало, что Алафузофф «обвиняется в совершении тяжких должностных преступлений». Утверждается, что он хранил у себя дома «значительное количество» конфиденциальных документов, часть из которых относились к высшей категории секретности. Сторона обвинения указывает, что соответствующие файлы были обнаружены в ходе обыска в доме Алафузоффа в его компьютерах, на внешних дисках, картах памяти и в бумажном виде.

Предполагаемые «преступления» были совершены в период с 2005 по 2016 год, когда Георгий Алафузофф сначала занимал должность заместителя начальника Генерального штаба Финляндии, затем начальника разведки Сил обороны и, наконец, начальника разведки Военного штаба ЕС.

Сам он эти обвинения отвергает. Суд должен вынести свой приговор к концу нынешнего года.

Торжество шпиономании

В настоящее время в Финляндии всё сильнее свирепствует шпиономания.

Финская пресса нынче постоянно пишет о том, что, дескать, какие-то сомнительные субъекты крутятся вокруг трансформаторных подстанций, о замечаемых то тут, то там «подозрительных людях, автомобилях с иностранными номерами и дронах», о постоянных кибератаках и кражах данных.

«Отлично, просто отлично. Всё по классике XX века. Шпионы кругом. Это при том, что никакой конкретики на самом деле. Надо мне перестать ходить по своему городу в будёновке…» — с горьким сарказмом пишет проживающий в Финляндии левый блогер Александр Коммари.

Ещё несколько дней назад финская пресса и политики усиленно раскручивали «русский след» в деле о повреждении подводного газопровода Balticconnector. Потом, однако, выяснилось, что, судя по всему, это ЧП было результатом не злого умысла, а непреднамеренного повреждения трубопровода якорем китайского сухогруза.

Крики об «умышленном нападении русских на Финляндию» временно притихли. Но нет сомнений, что вскоре они возобновятся — как только будет найден новый мало-мальски подходящий повод.

Видя это, отставной контр-адмирал Георгий Алафузофф должен скрежетать зубами от уныния — сбываются самые жуткие его кошмары.