В апреле финское государственное управление по взысканию долгов объявило об аресте земли и недвижимого имущества Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Но затем финны одумались, быстро сдали назад и сняли арест.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

Есть основания полагать, что данный инцидент — один из «пристрелочных выстрелов» в начатой северными государствами информационной операции. Цель — обвинить Москву в подготовке грандиозных саботажных действий против стран НАТО и окончательно «обвалить» отношения скандинавских стран с Россией.

Таким образом предполагается воздействовать на общественное мнение в Швеции, далеко не все жители которой, как оказывается, поддерживают вступление в Североатлантический альянс.

Новые приступы финской шпиономании

Решение об аресте недвижимости РЦНК связано с санкциями ЕС. На этот шаг финские власти подумывали пойти ещё в июле 2022 года — в общем русле политики арестов имущества лиц, оказавшихся под санкциями. Подготовку общественного мнения финская пресса начала ещё в прошлом году. СМИ объявили, что культурное учреждение обслуживает интересы Службы внешней разведки России.

Однако в 2022-м финны всё-таки не решились начать активные действия против РЦНК. К ним они приступили в марте 2023-го, сначала наложив арест на счета учреждения, а позже и на недвижимость.

Кроме того, управление по взысканию долгов (Ulosottovirasto) арестовало семь квартир в Хельсинки. Как сообщили финские СМИ, эти квартиры, в которых проживали российские дипломаты, принадлежали оказавшемуся под санкциями ЕС «Россотрудничеству».

Новость прокомментировали в российском Министерстве иностранных дел. Там сообщили, что в МИД Финляндии направлена нота с требованием разъяснить, как действия судебных приставов соотносятся с нормами международного права, предусматривающими иммунитет российской государственной собственности.

Однако вскоре было объявлено, что временный арест, наложенный на имущество РЦНК в Хельсинки, отменён. Сотрудник Ulosottovirasto Аки Виртанен объявил, что «оснований для изъятия собственности не обнаружилось».

Особенно любопытным в этой ситуации выглядит тот факт, что меры против РЦНК финские власти оправдывали тем, что центр якобы служит прикрытием для шпионажа. Ведь в последние дни не только в Финляндии, но и в других северных странах раскручивается маховик истерической ловли русских шпионов и диверсантов.

3 мая финский государственный телерадиовещатель Yle ошарашил аудиторию сообщением о том, что в прошлом году корабли российского флота несколько раз находились рядом с местами взрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Якобы это происходило менее чем за неделю до взрывов на трубопроводе.

«В одном из случаев судно находилось вблизи места взрыва почти сутки. В общей сложности речь идёт о как минимум трёх визитах разных кораблей», — заявляют в Yle.

Версию о том, что «Россия сама взорвала свой газопровод», в западной прессе начали было прокачивать осенью прошлого года. Но тогда волна быстро стихла в силу очевидной нелепости этой версии.

Потом возник Сеймур Херш со своими сенсационными разоблачениями, и, дабы отвести подозрения от Вашингтона, СМИ США и ЕС попытались внедрить в массовое сознание рассказ о некой «проукраинской группе», устроившей диверсию на СП-1 и СП-2. Однако, судя по всему, концепция вновь меняется — решено вернуться к первоначальному варианту с виной России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2»

«Война теней»

Недавно журналисты Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии опубликовали свой «документальный» фильм «Война теней». Содержание фильма — «расследование» деятельности «пятидесяти подозрительных российских судов», находившихся в последнее время в водах Скандинавии.

Утверждается, что российские «корабли-шпионы» в целях маскировки снабжаются статусом гражданских, рыболовецких, грузовых или научно-исследовательских судов. Поэтому они могут свободно передвигаться в территориальных водах других стран и заходить в их порты. Если верить «разоблачениям» скандинавских телеканалов SVT, DR, NRK и Yle, эти суда могут скрытно нести на борту дроны с видеокамерами, датчиками и даже взрывчатку, аппаратуру для перехвата информации, а также перевозить специальные диверсионные подразделения.

Скандинавская пресса утверждает, что российские «суда-шпионы» занимаются картографированием военных баз, а также ветровых электростанций, газопроводов, линий электропередачи и подводных интернет-кабелей, собирая информацию о морских месторождениях нефти и газа.

Приводится заявление некоего анонимного экс-офицера разведки британских ВМС по имени Джеймс (sic!), предупредившего, что речь может идти об «одной из первых явных попыток России выяснить, как эта страна может влиять на производство и распределение электроэнергии в Западной Европе».

Британские аналитики утверждают, что Россия изучает морское дно, чтобы иметь возможность вредить инфраструктуре стран НАТО. А лектор норвежской Академии обороны Столе Ульриксен стращает, что Россия может воспользоваться сотнями судов своего гражданского флота для постановки мин в территориальных водах НАТО.

Журналисты обратились с просьбой прокомментировать это «расследование» в посольства России в Хельсинки, Осло, Копенгагене и Стокгольме.

Ответ пришёл только от посла РФ в Норвегии Теймураза Рамишвили. «Исследовательские проекты координируются по дипломатическим каналам и соответствуют международному законодательству», — заверил дипломат. Он подчеркнул, что российские суда работают в территориальных водах других стран только в соответствии с местными и международными законами.

Александр Демьянчук/ТАСС Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота РФ «Адмирал Владимирский»

Добрались даже до рыбы

Опосредованно откликнулся на «Войну теней» и посол России в Копенгагене Владимир Барбин. Он уличил датских политиков и СМИ в попытке саботировать сотрудничество в сфере рыболовства России и Фарерских островов, входящих в состав Дании на правах автономного региона.

Дело в том, что на фоне выхода «Войны теней» министр иностранных дел Фарерских островов Хогни Хойдал заявил, что власти автономии имеют право самостоятельно решать вопрос о допуске российских рыболовецких судов в порты на своей территории. Ограничивать это право, по словам Хойдала, власти Фарер пока не намерены.

Но такое положение дел, по мнению Барбина, вызывает недовольство Копенгагена. «Обсуждать дезинформационную чушь, распространяемую сегодня в датских СМИ, всерьёз могут только те, кто не владеет знанием существа предмета или же злонамеренно хочет скомпрометировать и разрушить десятилетиями складывающееся взаимовыгодное сотрудничество между Россией и Фарерскими островами в сфере рыболовства», — подчёркивает посол.

По поводу фильма «Война теней» Барбин подчеркнул, что рыболовный промысел на Балтике, в Северном и Норвежском морях осуществляется максимально прозрачно. По уверениям посла, российские рыболовные суда регулярно осматриваются — как в открытом море, так и в портах. Дипломат добавил, что огромное внимание уделяется вопросам взаимных инспекций, использования спутниковой системы слежения, обмена информацией о судах, участвующих в промысле.

Барбин отметил, что сотрудничество России как с Норвегией, так и с Фарерскими островами в этой сфере осуществляется на основе межправительственных соглашений и в полном соответствии с международным правом.

Александр Натрускин/РИА Новости Владимир Барбин

Судя по всему, фильм «Война теней» попытаются использовать для того, чтобы максимально затруднить деятельность российских рыболовецких судов в водах, омывающих Скандинавию. Тем более что такие попытки делаются уже достаточно давно. Так, в феврале 2023 года в прессе Норвегии призвали закрыть для российских рыболовецких траулеров три порта — Киркенес, Тромсё и Ботсфьорд.

«Не желаем присоединяться к конфликту»

Нагнетание шпиономании и военной истерии в скандинавских странах неслучайно. Оно призвано легитимизировать масштабную трансформацию архитектуры международной безопасности в регионе. И в первую очередь речь, конечно же, идёт о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции.

22 апреля в центре одного из крупнейших городов Швеции Гётеборга прошла демонстрация пацифистов. Как минимум 2,5 тысячи горожан (для спокойной Швеции это достаточно много) вышли, чтобы выразить своё несогласие с отказом от двухсотлетней политики нейтралитета и запланированным вступлением в НАТО.

Непосредственным поводом для недовольства стали проходящие с 17 апреля по 11 мая крупнейшие в стране за много лет военные учения «Аврора-23» с участием не только шведской армии, но и солдат, прибывших ещё из 13 стран, включая Украину.

Гётеборжцы недовольны тем, что их страну превращают в полигон. Подняв над собой лозунги «Нет НАТО!» и «Остановить учения «Аврора 23», протестующие прошли через центральные городские улицы и невольно перекрыли несколько трамвайных линий.

ADAM IHSE/TT/Global Look Press Финские солдаты участвуют в военных учениях «Аврора-23»

«Ни солдат, ни винтовок, ни кроны для вооружённых сил НАТО!» — скандировали демонстранты в центре Гётеборга.

«Мы здесь потому, что хотим сохранить свою свободу. Мы абсолютно не желаем присоединяться к этому конфликту великих держав, которая сейчас идёт между США, Китаем и Россией. Мы стали вассальным государством в игре великодержавной политики. Война несёт лишь гибель солдатам и мирным жителям», — заявил Гуннел Берье, один из организаторов Гётеборгского комитета мира.

Как известно, Швеция в силу ряда нюансов не сумела вступить в НАТО одновременно с Финляндией. И, как выясняется, далеко не все шведы охвачены восторгом от такой перспективы.

Усиление накала шпиономании должно убедить сомневающихся жителей государства в том, что путь в Североатлантический альянс не имеет альтернатив.