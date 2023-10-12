В минувшие выходные в Финляндии заявили об утечке на подводном газопроводе Balticconnector, соединяющем данное государство с Эстонией. Эта ситуация обернулась большим политическим скандалом. Расследование причин ЧП только началось, но политики и пресса Суоми и стран Балтии уже напали на «русский след» и вовсю эксплуатируют своё «открытие».

Иван Шилов ИА Регнум

Произошедшее стало еще одним примером «ловушки нарративов», в которую постоянно попадают страны НАТО, — если случилось что-то плохое, виновата Россия.

«Саботаж при отягчающих обстоятельствах»

В ночь на воскресенье было зафиксировано падение давления в морском газопроводе Balticconnector между Эстонией и Финляндией, поэтому операторы перекрыли подачу газа. Подводная часть Balticconnector проходит по дну Финского залива от эстонского города Палдиски до финского Инкоо и составляет в длину семьдесят семь километров. Balticconnector был введен в эксплуатацию в начале 2020 года.

В прошлом году Эстония и Финляндия отказались от покупки российского газа. Оба государства договорились о совместном приобретении и использовании плавучего терминала сжиженного природного газа (СПГ). При этом изначально речь шла о том, что данный объект ошвартуется именно у эстонских берегов. В порту Палдиски начали спешно строить обслуживающую инфраструктуру и трубопровод для терминала.

Но финны все же сумели перехватить у своих эстонских «друзей-конкурентов» лакомый объект — в конечном итоге судно Exemplar, являющееся одновременно плавучим терминалом, газохранилищем и регазификтором, ошвартовалось в Инкоо и было полностью интегрировано в газовую систему Финляндии. В Эстонию же газ с этого терминала пошел по тому самому газопроводу.

Теперь же работа магистрали приостановлена, по оценкам специалистов, на несколько месяцев — пока повреждение не будет устранено. Место утечки быстро установили: оно находится в экономической зоне Финляндии.

Также, по сообщению спецслужб, был повреждён соединяющий две страны телекоммуникационный кабель. Это было обнаружено одновременно с повреждением газопровода — но трафик был немедленно переведен на запасной кабель.

В финской Центральной криминальной полиции сообщили, что подозревают «саботаж при отягчающих обстоятельствах».

Финский премьер-министр Петтери Орпо 10 октябрясообщил на пресс-конференции, что, «по доступной на данный момент информации, повреждение газопровода Balticconnector не могло быть вызвано его нормальной эксплуатацией и обычными перепадами давления». По его словам, «очевидно внешнее воздействие». При этом, как заверил Орпо, «речь не идет о повреждении, способном вывести из строя нашу газотранспортную систему».

Президент Финляндии Саули Ниинистё также считает, что повреждение Balticconnector и кабеля связи, «вполне вероятно, вызвано иностранной деятельностью».

С этими выводами согласилась и эстонская сторона.

ИА Регнум

«Картина, которую мы увидели, подтверждает, что это повреждение должно быть вызвано какой-то силой, а не водолазом или небольшим подводным роботом. Повреждения более массивные», — сказал эстонский министр обороны Ханно Певкур.

Он, правда, отметил, что пока нельзя с уверенностью сказать, что повреждения газопровода и кабеля связи связаны между собой. «Географически они находятся в совершенно разных местах, необходимо уточнить, что стоит за тем и другим событием. Они достаточно близки по времени», — сообщил Певкур.

Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна подтвердил, что «это было механическое повреждение, и, следовательно, причиной его стали люди». Цахкна добавил, что «данный случай снова выносит на повестку дня вопрос, что необходимо сделать больше для охраны и защиты критически важной инфраструктуры, и эта тема должна обсуждаться на уровне Евросоюза и НАТО». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже сообщил, что альянс готов оказать Финляндии и Эстонии содействие в расследовании причин ЧП.

У них есть такие приборы…

Что бы ни заявляли политики, но существуют объективные данные. Правда, в случае с ЧП на Balticconnector и они противоречивы.

Сейсмолог эстонского Геологического центра Хейди Соосалу 10 октября заявила, что в период, когда произошла утечка в газопроводе, совместная сеть сейсмологических станций Эстонии и Финляндии не зарегистрировала ни одного события, похожего на взрыв.

«Если и был взрыв, то его мощность находилась ниже порога обнаружения. По крайней мере на основе сейсмических данных никаких признаков такого рода активности не обнаружено», — сообщила Соосалу.

Однако в Норвежском институте сейсмических наблюдений (Norsar) утверждают, что их аппаратура, находящаяся в Суоми, зафиксировала в Финском заливе «возможный взрыв» — как раз в ночь на воскресенье. В 01:20 «была небольшая вибрация», — сказал представитель Norsar Арве Мьелва. По оценке Norsar, «возможный взрыв был слабее, чем взрывы на «Северном потоке» в сентябре 2022 года».

Следователь Центральной криминальной полиции (ЦКП) Ристо Лохи заявил на пресс-конференции, что повреждение газопровода, «возможно, вызвано механической силой». Он отметил, что на данном этапе нет признаков, указывающих на взрыв.

В свою очередь, глава ЦКП Робин Лардот утверждает, что «на морском дне обнаружены посторонние следы». Глава отдела морской безопасности Пограничной службы Финляндии Микко Симола также заявил, что на морском дне наблюдались внешние признаки воздействия, однако и он не стал вдаваться в подробности.

Представители следствия не стали комментировать статью газеты Helsingin Sanomat, в которой утверждается, что рядом с местом происшествия в ночь аварии находился российский танкер. Правда, анализ морского трафика показывает, что близко к трубе Balticconnector в критический момент подходило и грузовое судно Lenneborg (Нидерланды), а также финское гидрографическое судно Aranda.

Как передает обозреватель «Би-би-си» по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, финские собеседники сказали ему на условиях анонимности, что в Хельсинки предполагают, что диверсии на газопроводе Balticconnector и кабеле связи — это месть России за вступление Суоми в НАТО.

Отставной финский военнослужащий Марко Эклунд, которого в местных СМИ представляют «экспертом по России», тоже заявляет, что «в этой ситуации очень трудно увидеть другие действующие лица, кроме России, поскольку риторика Москвы в отношении Финляндии очень жёсткая».

Эклунд назвал и конкретного виновника: «В России при Министерстве обороны есть главное управление глубоководных исследований… У них есть… технологии, предназначенные для такого типа операций».

К слову, после прошлогоднего взрыва на «Северных потоках» власти стран Балтии возложили вину за это на Россию.

Единственный голос трезвости — глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен считает, что Balticconnector мог быть поврежден корабельным якорем. «Если труба сдвинулась и повреждена её половина, то я думаю, что к этому, вероятно, привела череда событий — когда большой корабль стоит на якоре, а штормовой ветер толкает судно вперед, и якорь начинает дрейфовать», — заявил эксперт.

Он также подчеркнул, что в таком случае будет сложно доказать, был ли это несчастный случай или преднамеренное действие. «Россию не следует обвинять, пока не будет проверено, был ли это корабль, какой именно корабль и связан ли он с РФ», — призвал Саволайнен.

«Немотивированная агрессия»

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков имеет свою точку зрения на этот счет.

«Если кому и выгодна поломка этого газопровода, так это Финляндии. Именно оттуда перекачивается газ в страны Балтии, а финнам выгодно сейчас этот газ в преддверии отопительного сезона попридержать», — объяснил эксперт.

Главный редактор портала Baltnews Андрей Стариков напоминает, что поломки, сбои и остановки на Balticconnector происходили и раньше. «То есть вместо поисков виновных в атаке на российские газопроводы почти рядовую ситуацию Финляндия пытается выдать за ответ Москвы на подрыв «Северных потоков»», — сказал Стариков.

Профильный специалист, главный редактор портала «Геоэнергетика ИНФО» Борис Марцинкевич отмечает разноречивость выдаваемой странами НАТО информации — взрыв то ли был, то ли его не было.

«Единственное, что навевает подозрения, — это произошло за неделю до начала отопительного сезона в Эстонии и Финляндии», — говорит специалист. Он напоминает об обстоятельствах эстоно-финского спора о месте размещения СПГ-терминала и ещё раз подчёркивает, что газопровод не будет действовать именно в течение того периода, когда голубое топливо особенно необходимо самой Финляндии.

Журналист Сергей Хорошавин, долгие годы работавший в Карелии и прекрасно понимающий специфику российско-финских отношений, отмечает, что пропаганда, рисуя образ России чёрными красками, самым пагубным образом влияет именно на безопасность Запада.

«Зачем было это делать России? О, тут возникает небольшая проблема с мотивацией, но эксперты находят выход. Мотив 1 — из вредности (буквально), мотив 2 — «тестовый мяч», дабы проверить реакцию НАТО. Понятно, что мотивы — дурацкие… но ведь такие объяснения заходят аудитории!» — пишет Хорошавин.

По его словам, так получается, потому что западная аудитория уже приучена к формулировке «немотивированная агрессия России на Украине». «Ключевое слово тут именно «немотивированное» — подчеркивает эксперт. Отталкиваясь от этого, все действия России на международной арене объявляются иррациональными, её руководство — безумным, способным на любой агрессивный поступок. Именно при помощи такого рода рассуждений финское общество убедили в необходимости вступить в НАТО, которое способно гарантировать хоть какую-то безопасность от такого соседа.

«Людей, которые не то чтобы оправдывают Россию, но просто пытаются разобраться в мотивации России, называют друзьями и агентами Путина и на этом основании не слышат и не слушают», — отмечает Хорошавин.

В результате по-настоящему неадекватной и глупой оказывается позиция финских властей, изолирующих себя от альтернативных точек зрения и рационального анализа.