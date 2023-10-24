Хельсинки, 24 октября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. На месте повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией найден предмет, похожий на огромный якорь. Об этом 24 октября заявил журналистам представитель финской полиции Ристо Лохи.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня утром с места происшествия убрали так называемый инородный предмет. Он оказался похож на якорь. Размеры якоря 2,5×2×1 метра», — сказал он.

Он добавил, что при расследовании повреждения газопровода Balticconnector финская полиция концентрируется на китайском судне.

Как передавало ИА Регнум, глава правительства Финляндии Петтери Орпо 10 октября заявил о повреждении Balticconnector в финской экономической зоне. Орпо подчеркнул, что повреждение газопровода не могло возникнуть из-за естественных причин.

Глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен заявил, что финско-эстонский газопровод Balticconnector мог быть повреждён корабельным якорем.

Эстонские СМИ выдвинули версию, что за происшествием стоит судно из Гонконга Newnew Polar Bear, которое в день аварии проходило возле Balticconnector. 19 октября финская полиция проинформировала о том, что завершила осмотр на месте повреждения газопровода.