Хельсинки, 17 декабря, 2017, 03:01 — ИА Регнум. Публикация о работе разведцентра в финском городе Тиккакоски, якобы следящего за российскими военными на территории бывшего Ленинградского военного округа (ЛенВО), спровоцировала скандал. На материал в газете Helsingin Sanomat отреагировали президент и министр обороны Финляндии.

Флаг Финляндии

Статья «Секретное место Финляндии» вышла в финской газете 16 декабря. В ней говорится о расположенном в центре страны, в городе Тиккакоски, институте разведки. Разведцентр должен осуществлять мониторинг всех направлений, на практике же его внимание сосредоточено на России: обнаружении и фиксации перемещений вооруженных сил на территории бывшего ЛенВО.

Президент страны Саули Ниинистё и глава минобороны Юсси Ниинистё поручили правоохранительным органам начать расследование по факту получения изданием секретных сведений. Об этом сообщают пресс-службы президента и министра обороны.

Отмечается, что разглашение закрытых данных угрожает безопасности Финляндии. Национальная полиция возбудила в связи с инцидентом уголовное дело.

В публикации Helsingin Sanomat говорится, что разведка фиксирует электромагнитное излучение российских вооруженных сил. Данные изучаются и классифицируются, что позволяет получить представление о характере войск, а также задачах и операциях российских военных.

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