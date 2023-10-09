Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к проведению наземной военной операции в секторе Газа — в рамках объявленного состояния войны. После рейда боевиков группировки ХАМАС по израильской территории правительство страны объявило мобилизацию резервистов, призвав в ряды ЦАХАЛ более 300 тысяч человек.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам официальных лиц, перед началом сухопутной операции планируется уничтожить инфраструктуру ХАМАС и других палестинских группировок в Газе. Удары наносятся по выявленным военным объектам, административным зданиям, тоннелям и другим целям. По окончанию воздушной подготовки израильские войска могут предпринять попытку штурма сектора с нескольких сторон.

Пока же силы израильской армии нацелены на взятие региона в осаду.

«Я приказал полностью осадить сектор Газа. Там не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, всё закрыто. Мы боремся с человеческими животными и действуем соответственно», — объявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

Предполагается, что из 300 тысяч мобилизованных бойцов в Газу будет направлена только треть. Остальные подразделения будут задействованы для прикрытия северных границ страны и поддержания порядка на другой палестинской территории — Западном берегу реки Иордан.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что ливанская группировка «Хезболла» вступит в конфликт в том случае, если израильская армия введёт войска в Газу. О мобилизации своих сторонников также заявило ливанское отделение «Сирийской социал-националистической партии», а также палестинские фракции, действующие на ливанской территории.

Однако пока что на ливано-израильской границе конфликт сводится к взаимным артиллерийским обстрелам, без попыток продвинуться «на земле». В случае, если операция в Газе затянется, война может начаться и на Ливанском фронте, сказал ИА Регнум военный эксперт Юрий Лямин. Тем более что израильская армия в Газе неминуемо столкнётся с серьёзными проблемами.

«Ситуация такова, что израильское руководство по политическим причинам не может не начать операцию в Газе. Они уже дали множество обещаний уничтожить ХАМАС. Так что теперь остановиться и ограничиться авиаударами будет очень сложно, — сказал собеседник. — Бомбардировками ХАМАС не уничтожишь. Поэтому нужна полномасштабная сухопутная операция с оккупацией всего сектора или его большей части».

Наверху — дома с заложниками, внизу — туннели

Израильская армия долгое время не вела затяжных городских боёв, поэтому введение войск в Газу может повлечь за собой большие потери, указал военный аналитик.

В ходе последний крупномасштабной операции ЦАХАЛ в Ливане (Вторая ливанская война) в 2006 году израильская армия не вела действий в крупных населённых пунктах. Как и во время Первой ливанской войны (она же операция «Мир Галилее») в 1982 году, израильские войска дошли до Бейрута, но не стали ввязываться в городские бои, а ограничились осадой города.

В секторе Газа — с его тремя миллионами населения при плотности населения выше, чем в Москве, при площади всего в 365 кв. километров — прибегнуть к этой тактике уже не получится.

«В Газе придётся наступать по территории с плотной и малоэтажной городской застройкой. Это только на земле. Плюс — подземные тоннели», — указал Лямин.

Насколько глубоко эти туннели проходят, каковая их протяжённость — остаётся только догадываться. Палестинцы рыли их очень много лет, у Израиля нет всех данных, где они располагаются и куда идут. «А ведь всё производства ракет, военные базы находятся под землёй. Так что наземная операция в любом случае столкнётся с серьёзным сопротивлением», — отмечает Юрий Лямин.

Также израильским военным придётся действовать крайне сдержанно из-за большого количества израильских военнопленных и заложников из числа гражданских.

«К сожалению, и это, вероятно, самый доминирующий фактор, который будет определять наши будущие шаги, в секторе Газа удерживается очень большое количество израильских гражданских лиц и солдат», — заявил в интервью New York Times бывший спикер ЦАХАЛ подполковник Йонатан Конрикус.

А если израильская операция в Газе слишком затянется, ЦАХАЛ может оказаться перед угрозой ведения войны «на два фронта».

Не шутите с «Хезболлой»

Официальные лица в Бейруте отрицают возможность вступления шиитского движения «Хезболла» в конфликт. Как заявил министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб, командование группировки пообещало не вступать по своей инициативе в прямое противостояние с Израилем (если израильские войска не войдут на ливанскую территорию).

Однако израильские власти обязаны иметь в виду возможность начала войны и на юго-западе, и на севере. В северных районах страны предпринимаются дополнительные меры безопасности, отменяются занятия в местных школах. Правительство распорядилось раздать оружие жителям приграничных регионов. И похоже, что угроза военного конфликта с «Хезболлой» вызывает у израильских властей ещё большую озабоченность, чем ситуация в Газе.

Израиль обладает огромным численным превосходством над всеми палестинскими группировками, действующими в Газе, включая ХАМАС, «Палестинский исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Народный фронт освобождения Палестины». Израильская армия, развернутая по штатам военного времени, превосходит противника по численности как минимум в 10 раз. ЦАХАЛ также обладает полным господством в воздухе, абсолютным превосходством в артиллерии и бронетехнике, и так далее. Однако в случае начала «войны на севере» ситуация может измениться.

«Нужно учитывать, что у ХАМАС в Газе ограничены возможности. При всех ухищрениях, они находятся в изоляции, поэтому на территорию сектора невозможно провезти серьёзные вооружения. Они используют реактивные снаряды, по сути — ракеты-самоделки», — поясняет Юрий Лямин.

А вот у «Хезболлы» есть много управляемых серийных ракет иранского производства, которые по дальности поражения закрывают практически весь Израиль. «Есть противокорабельные ракеты, есть противотанковые комплексы и тому подобное. Численность у «Хезболлы» существенно выше, чем у ХАМАС, кроме того, они могут мобилизовать сторонников в других странах», — отметил эксперт.

По оценке лондонского Международного института стратегических исследований (IISS), по состоянию на 2020 год «Хезболла» располагала 20 тысячами бойцов и сопоставимым количеством резервистов. По утверждению руководителя группировки Хасана Насраллы, в «Партии Аллаха» состоит не менее 100 тыс. подготовленных бойцов, отмечало RT.

Помимо стрелкового и ракетного вооружения (в том числе ракет большой дальности), армия проиранской шиитской организации имеет танки и другие бронемашины, а также ударные БПЛА.

По словам Юрия Лямина, «Хезболла» может наладить снабжение с территории Ирана через Ирак и Сирию, а также получить поддержку со стороны вооружённых формирований, действующих в этих странах. Группировка обладает богатым опытом боевых действий в городских условиях, полученном в ходе войны в Сирии, где «Хезболла» поддержала правительство Башара Асада.

«Всё зависит от продолжительности конфликта, особенно если будет наземная фаза операции в Газе. Чем дольше будет продолжаться — тем более вероятно, что «Хезболла» сможет вмешаться так или иначе. Вчера был обстрел Израиля с ливанской территории. Это было своеобразное предупреждение со стороны «Хезболлы», вероятно, обстрелы будут ещё. А если всё затянется — будет и наземная операция», — заявил Юрий Лямин.

Претензии палестинцев к ХАМАС

Но следует учесть и другие факторы. С одной стороны, шииты из «Хезболлы» декларируют готовность поддержать суннитов из ХАМАС. С другой стороны, палестинский лагерь, как известно, не един. У правящей в Палестинской автономии (но де-факто лишь на Западном берегу) партии ФАТХ, как известно, довольно сложные отношения с ХАМАС, взявшим власть в Газе в 2007-м.

В самой Палестине скептически относятся к тому, что шиитские вооружённые группировки вступят в прямую конфронтацию с Израилем. По словам источника ИА Регнум в администрации Палестинской автономии (Западный берег реки Иордан), многие палестинцы воспринимают действия ХАМАС как авантюру, и того же мнения придерживаются другие политические и военные структуры в арабском мире.

Исполняя функции гражданской администрации в секторе Газа, ХАМАС тем не менее не может решить всех стоящих перед регионом проблем. Поэтому военный конфликт можно рассматривать как своего рода «спасение».

«Ситуация в Газе такова, что ХАМАС был нужен полномасштабный конфликт. В известном смысле он «нужен» и Израилю. Израильская сторона получает консолидацию общества и поддержку мирового сообщества, ХАМАС получает симпатии исламского мира. Кому это всё точно не нужно — так это палестинцам», — отметил собеседник ИА Регнум.

Источник издания обратил внимание, что арабы, проживающие в Восточном Иерусалиме, на Западном берегу и на израильской территории, пока не спешат вмешиваться в ситуацию. Во многом из-за того, что военные действия были инициированы руководством ХАМАС, которое преследует свои собственные интересы.

«Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания живёт в Катаре. Лидер ХАМАС в Газе Яхья Синвар тоже, скорее всего, спрятался. Они переждут кризис, а потом оседлают потоки грантов от ООН, Катара, исламских организаций, направленные на восстановление региона, как они это делали уже не раз», — считает Лямин.