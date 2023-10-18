«Все европейские страны под угрозой. Мы видим возвращение исламистского терроризма, и все можем быть под ударом», — заявил 17 октября президент Франции Эммануэль Макрон.

Иван Шилов ИА Регнум

Поводом для неутешительного вывода стали два недавних инцидента.

Первый произошёл 13 октября, когда молодой человек с криками «Аллах акбар!» ворвался в школу в городе Аррас на севере Франции, убил учителя и ранил несколько человек. Второй случай получил общеевропейский резонанс. 16 октября в столице объединённой Европы Брюсселе, где расположены центральные органы Евросоюза и штаб-квартира НАТО, террорист расстрелял двух граждан Швеции и ранил ещё четверых человек.

«Брюссельского стрелка» опознали как 45-летнего выходца из Туниса. Абдесалем Лассуэд прибыл в ЕС из родной страны в 2011 году, ранее уже был известен спецслужбам Бельгии своими радикальными взглядами и фигурировал в соответствующей базе бельгийских компетентных органов.

Нападение произошло на бульваре Ипр, в районе, близком к историческому центру «общеевропейской столицы», но при этом — в месте компактного проживания большого числа мигрантов. Отметим, что террорист не старался быть незаметным — он был одет в светоотражающий жилет, а с места преступления скрылся на скутере.

Перед нападением террорист, заявивший о принадлежности к «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), опубликовал в соцсетях видео с обещанием «отомстить шведам». Которое он и исполнил, напав на двух болельщиков, прибывших в Брюссель на футбольный матч Бельгия — Швеция. Преступник вычислил жертв по одежде шведских национальных цветов: жёлтым майкам и синим брюкам.

В конце июня, напомним, с разрешения шведской полиции иммигрант из Ирака Салван Момика провёл в Стокгольме «акцию» с сожжением Корана. Действия, кощунственные с точки зрения ислама, вандал совершил в один из главных религиозных праздников мусульман — Ид аль-Адха (Курбан-байрам), — что вызвало ожидаемое возмущение в исламском мире и мусульманских общинах Европы. Впоследствии акции, в ходе которых сжигался Коран, не раз проходили в Швеции и Дании — последний раз такая выходка имела место в конце сентября.

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон сообщил, что исполнитель нынешнего теракта в Брюсселе ранее находился в Швеции, но не был известен полиции. Позже этот человек пытался получить вид на жительство в Бельгии, но получил отказ, указал Кристерссон.

Вместе с тем шведская полиция безопасности (СЕПО) заявила, что после гибели граждан страны в Брюсселе уровень террористической опасности было решено не повышать. В самой же бельгийской столице объявлена угроза максимального уровня (такая же, как была объявлена в Париже после нападения на школу в Аррасе). Премьер-министр страны Александр де Кроо призвал сограждан к бдительности.

Бельгийская полиция сразу после инцидента (и даже до того, как стало объявлено о ликвидации нападавшего) поспешила заявить, что не нашла связи между терактом и палестино-израильской войной.

Однако и нападение в Аррасе, и стрельба в Брюсселе произошли на фоне массовых беспорядков, поводом для которых стали именно события на Ближнем Востоке — обострение палестино-израильского конфликта, уже повлекшее гибель тысяч израильтян и палестинцев. Печальный список ежедневно пополняется, и это способствовало резкому росту антиизраильских и антисемитских настроений в Европе.

Париж и другие крупные города Франции в последние дни были охвачены массовыми несанкционированными акциями протеста с обвинениями в адрес Макрона в «пособничестве Израилю» — и эти акции часто сопровождались потасовками с полицией и жандармами. Кампанию под лозунгом «Все мы — палестинцы!» поддержали левые и профсоюзные активисты, но костяк массовых выступлений составили потомки иммигрантов из Северной Африки.

И вот на фоне этих драматических событий один из североафриканских «гостей» в соседней Бельгии, раздобыв автомат, застрелил, как считают местные власти, двух шведских болельщиков. Причём поступок его, по официальной версии брюссельских чиновников, никак не связан с гибелью тысяч палестинцев, с которыми выходцев из Северной Африки объединяют этническое родство и (преимущественно) приверженность одной религии.

Столкновение Европы с «кочевниками»

Однако замдиректора Института Европы РАН по научной работе Владислав Белов, рассуждая о личности брюссельского убийцы и его мотивах, обращает внимание на отсутствие надёжных доказательств, указывающих на его причастность к неким организациям. Вероятнее всего, убийца был одиночкой, говорит Белов ИА Регнум. «В его голове — шлейф от всех событий, включая последние. Появились шведы, которые сожгли Коран, — «шведы — враги». На мой взгляд, это основная версия. Всё остальное можно «навешивать», и все версии будут иметь под собой основания, но без доказательств».

Французский политолог российского происхождения Дмитрий Кошко отмечает, что европейские правоохранители учли горький опыт резонансных терактов прошлых лет. Во Франции проверяют определённых лиц, подозреваемых в приверженности радикальным взглядам. Впрочем, в особые списки также попадают люди, которые симпатизируют и России, и по сути получается мешанина.

Из практических нововведений: на улицах Ниццы, например, в некоторых местах поставили бетонные сооружения, чтобы мешать движению автомобилей. Кроме того, и во Франции и в меньшей степени в Бельгии задействовали специальный план «Вижипират», в рамках которого проверяют людей у входа в здания, как это делается во многих других странах.

Эксперт обращает внимание, что погибший 13 октября во Франции преподаватель был убит выходцем из семьи беженцев, приехавших с Северного Кавказа: «Их называли «борцами за свободу», когда они воевали против вооружённых сил России. Это уже второе поколение. Они выросли, стали исламистами. И сейчас в европейских СМИ их называют «русскими». То есть убийцу преподавателя называют русским».

При этом проблемы с законом у преступника возникли довольно давно, но только за 11 дней до убийства он был взят на специальный учёт, рассказывает эксперт. Фактически его защитили организации по политкорректности, защищающие всех мигрантов и осложняющие расследования дел и отслеживание подозрительных лиц.

Напомним: предполагаемый «брюссельский» убийца также находился в поле зрения правоохранительных органов еще до свершившегося теракта.

События, подобные произошедшему в Брюсселе, не исключены и в дальнейшем, делает вывод Владислав Белов: «Таких людей много в Европе, она оказалась под давлением массы «кочевников». Еще в 2015 году бывший канцлер Германии Ангела Меркель, задававшая тон в обсуждении массовой миграции, выбрала формулу «давайте впустим, а потом решим». Интеграция «впущенных» выявила столкновение культур, и пока решения проблемы не видно, отмечает эксперт.

Необходимы профилактические мероприятия антитеррористической направленности, хотя и они не дадут Европе стопроцентной гарантии. Тем более без взаимодействия с Россией, указывает эксперт: «До 2022 года было чёткое взаимодействие антитеррористических организаций России и Европы, и оно осуществлялось не только по линии Интерпола. Возможно, оно сохранилось. Открытой информации нет».

Есть ли угрозы в России

Оградить сегодняшнюю Россию от террористических угроз может лишь добросовестная работа спецслужб, убеждён подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Соблюдение должностных обязанностей в полном объёме будет сводить к минимуму риски террористических актов. При этом проблемой общественной безопасности надо заниматься не только силовикам. Главы регионов должны формировать в своих регионах правоохранительную повестку, кадровую политику в этой сфере».

В свою очередь президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, рассуждая о террористических рисках в России, подчёркивает, что основу безопасности в стране составляет внутренняя и внешняя политика. В частности, нейтральная позиция России в палестино-израильском конфликте уберегает её от излишних рисков.

Некорректным Гончаров считает и сравнение работы российских спецслужб с практикой, принятой в Европе, включая Францию. Наплыв мигрантов, которые заполнили европейские страны, в основном плохо контролируется. Спецслужбы этих стран не справляются и не знают, сколько людей прибыло, сколько убыло. В той же Швеции, только по официальным данным, 27 тысяч мигрантов, получивших отказ в виде на жительство в Швеции, ещё не депортированы.

Собеседник ИА Регнум приводит «бельгийского стрелка» как пример не очень профессиональной работы спецслужб. Тот подавал в 2019 году прошение о предоставлении убежища, которое рассматривалось почти год, и в итоге получил отказ. Но из страны его, тем не менее, не выдворили, он без проблем остался в Бельгии.

«Что касается России, то у нас тоже большой иммиграционный поток, — говорит Гончаров. — Но сегодня мы справляемся, хотя и есть проблемы, их никто не отрицает. Ведётся учёт, осуществляется высылка тех, кто нарушил закон».

При этом эксперты сходятся во мнении, что полностью игнорировать террористические риски в России недальновидно. И дело не только в активности украинской военной разведки, которая, будучи курируемой и направляемой спецслужбами Запада, стоит за несколькими покушениями на публичных деятелей в России.

«И в Европе, и у нас, к сожалению, существует возможность нелегально приобрести огнестрельное оружие, — рассказывает Гончаров. — Мировой оружейный чёрный рынок заполонили поставки с Украины, и Россия не стала исключением. Президент на днях говорил об этом. Оружие, которое покупают в России бандиты, изначально поступает с Украины».

Таким образом, успешное завершение проводимой сейчас Россией спецоперации необходимо также в смысле ликвидации ещё одной исходящей от нынешней Украины угрозы — насыщения ею «чёрного рынка» вооружений.

Есть и ещё одна проблема, признаваемая и экспертами, и должностными лицами: нехватка кадров в МВД. В настоящий момент, по словам начальника финансово-экономического департамента ведомства Ирины Кальбфляйш, не хватает 100 тысяч человек.

При этом меры, предпринимаемые российскими правоохранительными органами для обеспечения безопасности, можно назвать серьезными и доказавшими свою эффективность. Например, любой, кто пожелает проникнуть в школу, должен быть не просто ребёнком, а и числиться в этом учебном заведении. Рюкзаки или багаж в метро (неважно — в Москве или, к примеру, в Казани) перед турникетами сканируются. На входе в любой более-менее крупный торговый центр, не говоря уже о вокзалах и аэропортах, находятся рамки металлоискателей. Везде и всюду используются камеры наблюдения. Проводятся разнообразные инструктажи и мероприятия по профилактике терроризма.

И тем не менее каждый раз, когда где-то (пусть даже на другом континенте) случается новая трагедия с гибелью ни в чём не повинных людей, у многих возникает вопрос: а достаточно ли защищены я и мои близкие? И однозначного ответа на этот вопрос, пожалуй, всё же нет.

Печальная статистика

Терроризм в Европе в XXI веке стал серьёзной угрозой. Так, в 2022 году, по данным Европола, в ЕС было зафиксировано 28 завершённых, неудавшихся или предотвращённых атак. Были совершены 16 нападений, четыре человека трагически погибли: двое в результате нападений джихадистов, ещё двое — от рук праворадикальных экстремистов.

При этом в ЕС рассматривают именно джихадистский терроризм как наиболее серьёзную угрозу: из 380 человек, арестованных в странах ЕС в 2022 году за террористические действия, 266 были «взяты» именно как джихадисты.

Большинство атак, совершённых в 2022 году, были совершены террористами-одиночками. А наиболее кровавыми терактами, совершёнными в Европе с начала XXI века, стали взрывы в 2004 году в Мадриде; серия взрывов в Лондоне в июле 2005-го; взрыв в правительственном квартале Осло и стрельба на острове Утёйа в Норвегии в 2011 году; серия из семи атак в Париже в 2015-м и наезд грузовика на толпу в Ницце в июле 2016-го.