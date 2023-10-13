Франция, 13 октября, 2023, 13:31 — ИА Регнум. В городе Аррасе на севере Франции неизвестный с холодным оружием атаковал школу, убив учителя и ранив несколько человек. Об этом 13 октября сообщил телеканал BFMTV.

Globa Look PressNikolay Gyngazov/Global Look Press/Nikolay Gyngazov

«В лицее Гамбетта в Аррасе была проведена полицейская операция. Преступник был задержан полицией», — подтвердил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

По информации телеканала, нападавший кричал «Аллах акбар», ему около 20 лет, это бывший ученик этой средней школы.

Как сообщало ИА Регнум, в июне вооружённый ножом мужчина напал на детей и взрослых в парке недалеко от озера Анси во Французских Альпах. По разным данным, ранения получили от семи до девяти человек, большинство из которых — дети в возрасте около трёх лет. Позже стало известно, что задержанный оказался беженцем из Сирии. Он имел легальный статус — получил убежище в Швеции в конце апреля 2023 года.