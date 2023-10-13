Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) потребовало от жителей северной части сектора Газа эвакуироваться. На то, чтобы покинуть свои дома, жителям этих районов густонаселённого палестинского анклава дано всего 24 часа.

Иван Шилов ИА Регнум

На регион сбрасываются листовки, в которых местных жителей призывают не сотрудничать с ХАМАС и как можно скорее переместиться в центральные районы сектора Газа или в район границы с Египтом.

Израильские военные снимают с себя ответственность за жизни гражданских, которые останутся в регионе.

Контролируемое движением ХАМАС правительство сектора Газа 13 октября призвало жителей игнорировать требования Израиля и не уходить из домов.

Призыв к депортации в южном направлении 13 октября опубликован в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

Эвакуироваться за сутки должны 1,1 млн жителей территории, где всего, по официальным данным, проживают 2,2 млн человек.

«Эвакуация не может произойти без разрушительных гуманитарных последствий», — сказал по этому поводу представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, который одним из первых оповестил о требовании командования ЦАХАЛ.

Город Газа должен обезлюдеть

Линией, севернее которой не должно оставаться мирных жителей, обозначен сухой проток Вади Газа. Отметим, что севернее этой черты, в зоне отселения, находятся собственно город Газа и ряд окружающих его населённых пунктов.

«Судя по всему, Израиль собирается проводить армейскую операцию конкретно в городе Газа, где расположены основные «инсталляции» — объекты ХАМАСа, — сказал ИА Регнум востоковед Андрей Зелтынь. — Но бежать оттуда особо некуда. Надо иметь куда бежать, то есть жильё. Перспективу обеспечения едой, водой и так далее».

Чуть позже в руководстве ЦАХАЛ признали, что депортация в южную часть сектора может продлиться дольше 24 часов. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари. По его словам, выселение может занять несколько суток.

Отдельное предупреждение было направлено жителям города Бейт-Лахия близ северной границы сектора с Израилем. Бейт-Лахия расположен менее чем в двух десятках километров от израильского города Ашкелона, который подвергся особенно сильной ракетной атаке со стороны ХАМАС.

На протяжении последних дней Бейт-Лахия находился под плотной бомбардировкой израильских ВВС. Ожидается, что непосредственно перед началом наземной операции ЦАХАЛ район также будет подвергнут артиллерийскому обстрелу.

Ряд израильских источников полагает, что сброс листовок призван дезинформировать командование группировки ХАМАС, а на самом деле операция будет развиваться сразу по нескольким направлениям. Предполагается одновременное наступление на севере сектора, в районе населённого пункта Бурейдж в его центральной части, и на юге — в районе города Рафах.

Таким образом израильская армия сможет рассечь сектор на несколько частей, прервав сообщение между Газой и расположенным на юге сектора городом Хан-Юнис, а также отрезав ХАМАС от путей снабжения через подземные тоннели, ведущие на территорию Египта.

«Будут заходить малыми группами»

Операция, скорее всего, затянется не на одну неделю, поскольку командование израильской армии осознаёт все возможные риски и не будет торопить штурмовые подразделения, поделился мнением с ИА Регнум военный эксперт, офицер танковых войск запаса Александр Михайловский.

«Моё мнение: заходить будут малыми группами при поддержке бронетехники. Встретят сопротивление — будут вышибать огневые точки артиллерией и авиацией. И так метр за метром», — считает эксперт.

Командование палестинских группировок осознаёт тотальное превосходство израильской армии в живой силе, технике и авиации, поэтому готовится к городским боям. Под территорией сектора вырыта многокилометровая система тоннелей и подземных укрытий, предназначенных для скрытного размещения отрядов боевиков, мастерских по производству оружия и боеприпасов.

Предполагается, что тоннели могут использоваться для перемещения диверсионных групп для атак израильских войск с тыла. Ранее тоннели использовались ХАМАС для рейдов на израильскую территорию.

Чем будут вскрывать укрытия ХАМАС

Комментируя возможность использования боевиками подземных укрытий и тоннелей, пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала кадры с одного из складов вооружений Военно-воздушных сил.

На видео запечатлены сотни авиационных боеприпасов, предназначенных для «вскрытия» подземных сооружений, в том числе — американские бомбы GBU-28 с массой проникающей боевой части в две тонны.

Принцип работы бомбы подразумевает пробитие грунта и бетонных укреплений на глубине до 30 метров с последующим подрывом внутри тоннеля. Боеприпасы ранее применялись ВВС Израиля для нанесения ударов по Газе, в последний раз — в июле 2022 года. Бомбы также активно применялись ВВС США для нанесения ударов по бункерам армии Ирака в 2003 году и в ходе интервенции в Ливию в 2011 году.

Также Израиль использует бомбы MPR-500 собственного производства, способные пробивать железобетонные плиты толщиной до одного метра.

По некоторым данным, США также передали Израилю наиболее современные «противобункерные» боеприпасы — GBU-72 Advanced 5K Penetrator с боевой частью массой 5000 фунтов (около 2267 кг).

Предполагается, что последние боеприпасы передаются Израилю в свете возможного вступления в конфликт ливанской группировки «Хезболла». На протяжении последних десятилетий группировка оборудовала сотни укрытий в горах на границе с Израилем. Также, по некоторым данным, «Хезболла» создала сеть пусковых шахт для баллистических ракет в горных хребтах Арсаль и Каламун.

Лёгкая прогулка не предвидится

Однако даже применение тяжёлых авиационных боеприпасов не гарантирует израильской армии лёгкого продвижения в Газе.

«Последний пример штурма плотной городской застройки на Ближнем Востоке — штурм Мосула с марта 2016 по июль 2017 армией Ирака при поддержке США. По городу наносили удары стратегические бомбардировщики B1-Lancer, но штурм всё равно шёл больше года. Да, ЦАХАЛ — не иракская армия, но всё равно не стоит считать, что авиация гарантирует лёгкий штурм», — отмечает Александр Михайловский.

Боевики будут делать ставку на ручные противотанковые вооружения, включая гранатомёты и ПТРК, которые уже показали свою эффективность против израильских танков в первые дни конфликта. Также ХАМАС может рассчитывать на поддержку со стороны той части местного населения, которая не сможет или не захочет покинуть регион.

Реальность гуманитарной катастрофы

В любом случае принудительная «эвакуация» мирных жителей — вне зависимости от их отношения к власти ХАМАС — вызвала бурную международную реакцию, вплоть до уровня ООН. Обеспокоенность судьбой миллионов жителей сектора вполне оправданная, отмечает востоковед-арабист Андрей Зелтынь.

«Точечные удары Израиль наносит по очень кучной застройке, — пояснил эксперт. — Говорят, что на территории сектора Газа «ещё несколько городов». Но на самом деле это одна большая городская застройка. Скученность населения высокая, и любые боевые действия обязательно приводят и будут приводить к потерям среди гражданского населения».

Полноценная защита больших масс гражданского населения (обеспечение минимальных потребностей в убежище, защите, воде и пище) в настоящее время крайне затруднительна. Тем более — учитывая царящий сейчас настрой в израильском обществе.

Ведь Израиль столкнулся с самой большой трагедией, подобной которой не было с первой арабо-израильской войны 1948–1949 годов. «Попытки сравнивать сегодняшнюю историю с войной «Судного дня» 1973 года некорректны, потому что тогда арабские армии не работали против гражданского населения, — говорит востоковед. — Они работали исключительно по военным частям на территории, которую в 1967 году оккупировал Израиль».

Отпустит ли ХАМАС свой «живой щит» в Египет

Ещё один вопрос, который поднимает востоковед, это неясное отношение к своим соплеменникам-палестинцам со стороны соседей-арабов, которые живут, прежде всего, в соседнем Египте. Именно эта страна, с которой на юге граничит сектор, рассматривается как одно из главных направлений для бегства палестинцев.

Но в Египте нет большой палестинской общины, указывает Зелтынь. С другой стороны, надо понимать, что палестинцы — это всего лишь арабы, которые жили на территории географической области Палестины. «Как общность они возникли в 1949 году, когда нужно разделить израильтян и арабов, которые жили на этой территории. Прошла вроде информация, что в египетском Эль-Арише готовится база для приёма беженцев из Газы. Это тоже может быть, потому что и на Израиль, и на Египет идёт давление».

Но есть и ещё один вопрос — далеко не очевидно, что «хамасовцы» будут отпускать мирных жителей.

«По грубой оценке, там около 40–45 тысяч подготовленных боевиков. Может, 50 тысяч. Но они хорошо вооружены, хорошо подготовлены. Они могут использовать гражданское население как живой щит», — указывает Зелтынь. По его мнению, можно ожидать попытки силовым путём не допустить миграцию гражданского населения с севера на юг сектора Газа. Известная тактика, исторически опробована, чтобы потом, делая возмущённое лицо, требовать справедливости, отмечает собеседник.

Главный вывод, который делает востоковед: ХАМАС добился выполнения своей задачи. «Какой бы ни был результат военный, но ХАМАС вернул в мировую повестку политическую проблему палестино-израильского конфликта, — говорит эксперт. — Нетаньяху, недавно давая интервью, говорил, что в переговорах с Саудовской Аравией палестинская проблема упоминается, но не как главный вопрос».

Два удара по имиджу

Нападение ХАМАС и дальнейшие связанные с ним события привели к двум серьёзным политическим последствиям, считает эксперт. Первое — удар по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. «И второе — срыв проекта логистического пути Индия — Европа через Саудовскую Аравию и Израиль, который совсем недавно анонсировал саудовский кронпринц Мухаммед бин Салман, — отмечает Зелтынь. — А теперь саудовский наследник отказался нормализовать отношения с Израилем и провёл беседу с президентом Ирана Ибрагимом Раиси по вопросу решения палестинской проблемы».

Таким образом, сближение Саудовской Аравии и Израиля, по крайней мере, заморожено на длительный период времени.

При этом у Израиля сейчас нет «хороших» решений, замечает собеседник ИА Регнум. Любое решение будет восприниматься в определённой части мирового сообщества отрицательно. — «Начнёт Израиль наземную операцию — обвинят, что эти действия привели к жертвам среди гражданского населения, гуманитарной катастрофе и так далее. Не начнёт — у него будут проблемы внутри, а потом — снаружи, потому что вокруг Израиля огромное количество различных группировок джихадистского толка», — заметил Зелтынь.

Что касается персонально нынешнего главы кабинета Биньямина Нетаньяху, то для него произошедшие в Израиле начиная с 7 октября события в любом случае обернутся концом карьеры премьер-министра, добавил эксперт.