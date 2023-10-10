На фоне очередного конфликта в Палестине новость о том, что Саудовская Аравия приостановила переговоры с Израилем, стала поводом для более широкой трактовки событий, затрагивающей интересы Индии, Ирана, ЕС, России и Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM

Буквально за несколько дней до атаки ХАМАС Белый дом подтвердил, что практически все вопросы по нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля уже решены и осталось согласовать некоторые нюансы, относящиеся к Ирану.

Двумя условиями Эр-Рияда были получение доступа к ядерным технологиям, а также улучшение социально-экономических условий палестинцев, что напрямую зависело от Израиля. Палестинский вопрос стал краеугольным камнем в этом торге. Так что ХАМАС, по сути, сорвал сделку.

Коллективный Запад был заинтересован и в еще одном проекте из области геоэкономики: создании очередного транспортного коридора, где ключевыми участками значились Саудовская Аравия и Израиль.

Коридор Индия — Ближний Восток — ЕС

Эта договоренность была достигнута во время саммита G-20 в Нью-Дели. Согласно информационному бюллетеню Белого дома, лидеры Соединенных Штатов, Индии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Франции, Германии, Италии и Европейского союза подписали Меморандум о взаимопонимании, согласившись создать новый экономический коридор Индия — Ближний Восток — ЕС (IMEC).

Помимо железнодорожного сообщения и судоходных линий предполагалось проложить высокоскоростные кабели передачи данных и энергетические трубопроводы. Они бы дополнили существующие морские и дорожные сети для улучшения потока товаров и услуг в указанные страны и между ними.

Коридор Индия — Ближний Восток — ЕС стал рассматриваться как конкурент китайской инициативе «Пояс и путь». Конечно, китайская инициатива охватывает более 30 международных организаций, и около 150 стран к ней уже присоединились. В том числе и Саудовская Аравия с Израилем. Поэтому вряд ли можно говорить о реальной конкуренции.

Но как раз Индия всегда выступала против «Пояса и пути», поскольку ее основной компонент — Китайско-пакистанский экономический коридор — проходит через спорную территорию. Кроме того, Нью-Дели важно было создать альтернативный маршрут в страны ЕС, поскольку сейчас весь поток товаров идет через Суэцкий канал. В 2003 году индийский конгломерат Adani Group приобрел порт Хайфы в Израиле. А сами отношения Индии и Израиля в последние годы развивались в самых разных сферах.

Средний коридор

Между тем помимо пока несостоявшегося проекта Индия — Ближний Восток — Европа и «Пояс и путь» есть и другие альтернативы организации маршрутов и логистики. И у них есть свои заинтересованные стороны и противники, как и в случае упомянутых двух.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Грузию, где на встрече с премьер-министром Ираклием Гарибашвили подтвердил значимость так называемого Среднего коридора и участие в нем. Поднимался вопрос о возобновлении строительства нового глубоководного порта в Анаклии и развития другой транспортной инфраструктуры.

Официально эта инициатива была запущена в 2013 году Казахстаном, Азербайджаном и Грузией, но стала набирать обороты относительно недавно. Существует международная ассоциация «Транскаспийский международный транспортный маршрут» (ТМТМ), которая является оператором этого проекта.

На очередной встрече 28–29 сентября 2023 года в Актау были подписаны соглашения о взаимодействии при организации перевозок по маршрутам ТМТМ. Также в качестве членов был принят ряд транспортных компаний из Азербайджана, Болгарии, Казахстана, Литвы и Сингапура. Таким образом, состав ассоциации увеличился до 25 компаний и представлен 11 странами.

Средний коридор в настоящее время составляет менее 10% от общего объема грузов, перевозимых по Северному маршруту (то есть через территорию России) из-за ограниченной пропускной способности морских портов и железных дорог, отсутствия единой тарифной структуры и единого оператора. Но страны — участники ТМТМ поставили перед собой цель увеличить пропускную способность Среднего коридора.

У Среднего коридора есть преимущества: он на 2000 км короче Северного коридора. А значит, времени в пути из Китая в Европу тратится меньше (12 дней, в то время как время по Северному коридору — 19 дней). Также Средний коридор сможет снизить риски санкций, связанные с транзитом через Россию. Безусловно, это открывает доступ к новым рынкам, население которых вдоль маршрута составляет примерно 80 миллионов человек.

Средний коридор также предоставляет возможность увеличить экспорт энергоносителей из Центральной Азии в Европу. Например, Казахстан намерен в этом году отгрузить по нему 1,5 млн тонн нефти (2-3% своего нефтяного экспорта).

Как и в случае с коридором Индия — Ближний Восток — ЕС, этот маршрут идет в обход России. Однако Средний коридор включает Китай, дополняя китайское видение «Железного шелкового пути».

Север — Юг

Наконец, есть Международный транспортный коридор Север — Юг, в котором также участвует Индия. Другие ключевые игроки — это Иран и Россия, через территорию которых пролегает данный маршрут.

Обсуждался он довольно давно, но лишь в этом году стали видны конкретные результаты как по паромному сообщению через Каспий, так и в отношении завершения строительства железнодорожного участка Азербайджан — Иран. При этом он может иметь ряд ответвлений, в частности, морской участок из Ирана в Саудовскую Аравию (по нему уже был перевезен груз из России), а также железнодорожное направление из Ирана в Туркменистан и далее, в страны Центральной Азии.

В перспективе возможно создание дополнительного горизонтального измерения, которое охватит Афганистан и Пакистан (включая реанимацию энергетического газопровода ТАПИ).

Турция также могла бы подключиться к этому коридору, поскольку имеет общую границу с Ираном, но пока не спешит этого делать.

Судя по всему, нынешний конфликт, чем бы он ни завершился, нанес серьезный удар по коридору Индия — Ближний Восток — ЕС.

А проблемы одного коридора всегда создают дополнительные возможности другим.

Очевидно, что для России важно развивать коридор Север — Юг. Он не затронут нынешним конфликтом (если тот не перерастёт локальные рамки), а его участники — и Россия, и Иран, и Индия — заинтересованы в формировании многополярного мироустройства. Клиентов Вашингтона, таких как Израиль, или амбициозных игроков, таких как Турция, в данном проекте нет.

Разумеется, Запад будет пытаться ставить этому проекту палки в колеса. Попытки поссорить Азербайджан и Иран, а также различные обвинения в адрес Тегерана со стороны США имеют к этому непосредственное отношение.

Остается только сожалеть, что до конкретных решений и результатов по реализации коридора Север — Юг мы дошли только сейчас, в режиме санкций. Раньше это потребовало бы гораздо меньше усилий.