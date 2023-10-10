Рамалла , 10 октября, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Если власти Израиля продолжат перемещать гражданское население, ХАМАС будет наносить новые удары по израильскому городу Ашкелон, а потом и по другим населённым пунктам, заявили представители радикальной палестинской группировки 10 октября.

Ilia yefimovich/Global Look Press

«Если Израиль не прекратит политику перемещения гражданского населения, то ХАМАС продолжит разрушать Ашкелон, а потом перейдёт к другим городам», — сказано в заявлении ХАМАС.

Ашкелон находится в южной части Израиля, в 12 километрах от границы с сектором Газа. Он уже несколько раз подвергался ракетным обстрелам. В городе продолжает звучать сигнал воздушной тревоги.

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Ранее 10 октября в ХАМАС заявили, что обстреляли крупнейший аэропорт Израиля — Бен-Гурион (расположен в Тель-Авиве), назвав это ответом на удары армии Израиля по жилым домам в секторе Газа.

Утром 10 октября представители группировки заявили, что у жителей Ашкелона есть время до 17:00 по местному времени (совпадает с московским), чтобы беспрепятственно покинуть свои дома.

7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. По официальным данным, в Израиле погибли более 1000 человек, более 100 человек были взяты в плен, в секторе Газа погибли более 800 человек. Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. В Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале наземной операции против ХАМАС в секторе Газа.

В результате атак со стороны ХАМАС в Израиле погибли двое граждан России, заявили в посольстве РФ. Один из погибших — 47-летний выходец из Калининградской области, который работал в полиции Израиля, сообщало ИА Регнум. Представители ХАМАС заявляли, что среди взятых в плен — десятки лиц с двойным гражданством, в том числе с российским. Эта информация проверяется, отметили в Кремле. В МИД РФ призвали граждан России не ездить в Израиль и на палестинские территории, а уже находящихся там сограждан — соблюдать максимальную осторожность.

Не исключено, что израильско-палестинский конфликт может перекинуться и на соседние государства, отметил ранее в беседе с ИА Регнум Артём Кирпичёнок, востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния. Есть вероятность, что действия палестинцев поддержит организация «Хезболла», которая базируется в Южном Ливане, отметил он. Кроме того, демонстрации с требованием оказания поддержки Палестине проходят и в целом ряде других мусульманских стран региона, добавил эксперт.