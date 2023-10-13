Рамалла , 13 октября, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Созданное в секторе Газа движением ХАМАС правительство призвало жителей региона игнорировать рекомендации Израиля эвакуироваться с севера в южные районы анклава.

«Мы призываем наших граждан не поддаваться этим попыткам, которые являются частью психологической войны»,— написал глава пресс-офиса правительства в секторе Газа Салама Мааруф в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Израиль призвал 1,1 млн палестинцев эвакуироваться на юг сектора Газа.

При этом в ООН «решительно призвали отменить такой приказ», так как уже случившаяся трагедия может стать катастрофической ситуацией.

Однако постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал эти слова постыдными. По его мнению, в течение многих лет организация закрывала глаза на вооружение ХАМАСа.