Вашингтон, 13 октября, 2023, 06:53 — ИА Регнум. Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение 24 часов. Об этом сообщил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Он подчеркнул, что в ООН такое перемещение без последствий считают невозможным.

«Эвакуация не может произойти без разрушительных гуманитарных последствий», — сказал Дюжаррик, добавив, что переместиться нужно всем сотрудникам ООН, а также тем, кто нашёл убежище в школах, больницах.

Как сообщало ИА Регнум, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет эмоционально остро в прямом эфире отреагировал на вопрос журналиста Sky News о судьбе палестинских детей, которые остались в инкубаторах после отключения света в секторе Газа.

Палестинские радикалы движения ХАМАС признали, что подготовку атаки на Израиль начали в 2022 году, тщательно скрывая свои планы.

В минздраве Палестины сообщили, что число погибших при ударах Армии обороны Израиля по сектору Газа увеличилось до 1537 человек.