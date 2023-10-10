С начала недели поступают сообщения о переменах на двух участках в зоне СВО.

Иван Шилов ИА Регнум

У Авдеевки севернее Донецка российские войска, как сообщается, прорвали оборону ВСУ. О прорыве на северном фланге авдеевского направления в районе посёлка Бердичи 10 октября сообщил RT со ссылкой на источники в 105-м стрелковом полку. «Идёт мощный бой у Авдеевки, армия России наносит невиданный по силе удар», — сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Позже источник в 105-м полку, комментируя бои у Бердичей, передал, что российские военные также нанесли встречный удар по ВСУ с южного фланга авдеевского направления. Более того, по словам источника, дело «идёт к созданию авдеевского котла».

С раннего утра 10 октября по противнику начали отрабатывать российская авиация, артиллерия, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и танки. Сообщается, что под ударом оказались развёрнутые в Авдеевке батареи ВСУ, обстреливавшие Донецк.

Одновременно стало известно о том, что противник стягивает дополнительные силы севернее, на краснолиманском направлении. В районе Серебрянского лесничества и посёлка Белогоровка отмечено прибытие подразделений ВСУ, оснащённых бронетехникой, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Исходя из численности и состава частей противника, «можно сделать вывод, что они могут быть задействованы как в оборонительных, так и в наступательных действиях», заметил подполковник.

Ещё севернее, на купянском направлении, российские войска за сутки отразили четыре атаки 115-й мехбригады ВСУ в районе Лимана Первого (село на правобережье реки Оскол северо-восточнее Купянска).

В прицеле — авдеевский укрепрайон

В районе Авдеевки ситуация действительно складывается положительно для российских войск, сообщил источник ИА Регнум — боец 1-го Донецкого армейского корпуса, находящийся в окрестностях Донецка.

Кадр из видео Кадры последствий мощных авиаударов ВС РФ по объектам ВСУ в Авдеевке

В предшествующие недели ВСУ заметно ослабили своё присутствие в этом районе. Резервы противника были переброшены на двух направлениях — на подступы к Артёмовску, где ВС РФ держат оборону, и в район Купянска, где войска России стремятся перейти в наступление.

Потери на других направлениях вынудили украинские войска отвести от Донецка часть крупнокалиберной артиллерии, из-за чего позиции ВСУ оказались ослаблены. Создавшийся паритет в артиллерии открывает возможности для российских войск по началу собственного наступления в этом районе.

«Наша артиллерия сейчас работает по выявленным позициям противника в Авдеевке и севернее, где у них коммуникации и резервы. Стараемся маневрировать, чтобы не допустить ответного огня. Выявляем позиции артиллерии противника, чтобы подавить всю гниду, которая обстреливает Донецк», — рассказал боец 1-го Донецкого АК.

При этом источник призвал не доверять многочисленным сообщениям о том, что российские войска уже обошли Авдеевку с севера, отрезав город от снабжения. Сейчас на этом направлении продолжаются боевые действия в направлении сёл Степовое и Бердичи. ВСУ оказывают ожесточённое сопротивление. Если операция будет завершена успешно, контингент ВСУ в Авдеевке будет вынужден или отойти из города, или остаться в окружении.

«Говорить об успехах преждевременно. Реальным успехом станет переход наших войск через железную дорогу из Авдеевки на Очеретино и закрепление на этом рубеже. За кем останется железнодорожная насыпь, тот и достигнет успеха на этом направлении», — разъяснил собеседник.

Ранее украинские источники сообщали о начале боевых действий в районе села Степовое севернее Авдеевки, где идёт стрелковый бой.

«Украинское командование, безусловно, будет сейчас делать всё, чтобы купировать угрозу на авдеевском направлении. Противник отдаёт себе отчёт: окружение здесь и вообще резкое ухудшение ситуации отразится на общем положении на фронте», — комментирует ИА Регнум военный эксперт Владислав Шурыгин.

Но вопрос в том, какие задачи ставит российское командование. «Дальнейшее развитие событий зависит от того, является ли наше наступление на Авдеевку какой-то серьёзной операцией или же отвлекающим маневром, попыткой «оттянуть» резервы ВСУ», — рассуждает Шурыгин.

«Ввели в бой стратегический резерв»

Военный эксперт Анатолий Матвийчук пояснил, что Авдеевка представляет собой мощный укреплённый фортификационный узел с огневыми позициями, с которых постоянно обстреливается Донецк, и крайне важно сейчас отодвинуть от города угрозу обстрела артиллерией. «Я полагаю, мы долгое время не могли к нему подступиться ввиду загруженности на других направлениях — в районе Купянска, Артёмовска, на запорожском направлении. Но ВСУ понесли достаточно большие потери, и их напор намного снизился», — сказал эксперт ИА Регнум.

Одновременно украинская сторона стремится стабилизировать ситуацию на краснолиманском направлении, о чём и говорит стягивание войск в этот район, и вблизи Артёмовска.

Но ввиду нехватки резервов Украина несёт очень большие потери и добиваться результата не может, убеждён эксперт: «Под Артёмовском реальная «мясорубка», и это последнее направление, где они что-то могли представить ввиду своего контрнаступления, которое в итоге захлебнулось».

Сейчас ВСУ просто нечем удивить российские войска, отметил Матвийчук.

«Для этого у них, как я понимаю, просто физически не хватает резервов, — делает он вывод. — Они ввели в бой последний стратегический резерв где-то в начале месяца. Что-то у них есть, но это уже неспособно изменить соотношение сил. Их стратегические резервы мы «утилизировали».

Вспыхнувший на днях с новой силой палестино-израильский конфликт в ближайшие недели, по убеждению эксперта, приведёт к резким переменам на фронте. «Уже есть информация, что транспортный самолет из польского Жешува — перевалочного пункта поставок западного вооружения для ВСУ — забирает вооружение и уходит в совсем другом направлении», — отметил Матвийчук.

Ранее ИА Регнум сообщало со ссылкой на минобороны, что ВС России нанесли ощутимое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки в (ДНР). Потери противника составили до 140 человек убитыми и ранеными, три бронемашины и два автомобиля. Кроме того, были отражены три атаки ВСУ в районах Курдюмовки и Водяного (ДНР).