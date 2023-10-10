Луганск, 10 октября, 2023, 08:57 — ИА Регнум. ВСУ стягивают дополнительные силы на краснолиманское направление в район Белогоровки и Серебрянского лесничества. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, фиксируется прибытие дополнительных сил вооружённых формирований Украины в район Серебрянского лесничества и населённого пункта Белогоровка.

Марочко уточнил, что прибывают колонны как с бронетехникой, так и с личным составом, исходя из численности и состава прибывающих подразделений возможны как оборонительные, так и наступательные действия.

Как передавало ИА Регнум, на краснолиманском направлении у Торского участка Серебрянского лесничества действиями российских военных, ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнём артиллерии были отражены шесть атак штурмовых групп. Украинские войска потеряли около 60 боевиков, уничтожены две боевые бронированные машины.

Ранее на этом направлении в районе Серебрянского лесничества и Торского участка военные российской группировки «Центр» сорвали семь атак ВСУ. Российская армия ликвидировала два командно-наблюдательных пункта ВСУ, уничтожила более 20 артиллерийских расчётов ВСУ. Украинская армия потеряла 60 бойцов, а также два реактивных снаряда РСЗО HIMARS.