Москва, 10 октября, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Российские войска прорвали оборону ВСУ на северном фланге авдеевского направления в районе посёлка Бердичи в ДНР. Об этом 10 октября сообщил телеканал RT со ссылкой на источники в 105-м стрелковом полку ВС РФ.

Алексей Майшев/РИА Новости

Отмечается, что подразделения Вооружённых сил РФ ведут бои на окраине населённого пункта, а противник отступает. При этом российские военные также нанесли встречный удар по ВСУ с южного фланга авдеевского направления.

По информации источника, ситуация идёт к созданию авдеевского котла.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли невиданный по силе удар по позициям ВСУ в районе Авдеевки в ДНР. С 5:00 мск началась работа авиации, гаубиц, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и танков. Под удар попали батареи ВСУ, обстреливавшие Донецк.