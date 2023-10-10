Донецк, 10 октября, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Российские военные нанесли невиданный удар по позициям ВСУ в районе Авдеевки в ДНР. Об этом 10 октября сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Чудовищной силы грохот у Донецка — идёт мощный бой у Авдеевки, армия России наносит невиданный по силе удар», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 5:00 мск началась работа авиации, гаубиц, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и танков. Под удар попали батареи ВСУ, обстреливавшие Донецк.

Отмечается, что Авдеевка сейчас затянута чёрным дымом от сильных пожаров.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВС России за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки в ДНР. В результате потери противника составили до 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины и два автомобиля. Кроме того, были отражены три атаки подразделений ВСУ в районах Курдюмовки и Водяного (ДНР).