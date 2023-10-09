Москва, 9 октября, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Россия и Лига арабских государств (ЛАГ) считают неприемлемым любое насилие, в том числе взятие в заложники женщин и детей в зоне палестино-израильского конфликта, заявил 9 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Валерий Шарифулин/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Мы подтвердили нашу позицию о неприемлемости любого насилия, неприемлемости нанесения ущерба и причинения смерти мирным гражданам, на какой бы стороне они ни находились, неприемлемости взятия в заложники женщин и детей», — сказал Лавров после встречи с генеральным секретарем ЛАГ Ахмедом Абу аль-Гейтом.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Лавров в своём выступлении также отметил, что очередное обострение конфликта на Ближнем Востоке показывает нежизнеспособность нынешнего статус-кво. Глава МИД России призвал Израиль и Палестину остановить кровопролитие и начать переговоры.

7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. По официальным данным, в Израиле погибли более 700 и пострадали более 2000 человек, более 100 человек, как военнослужащие, так и мирные жители, были взяты в плен.

Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, в том числе по жилым домам, в которых, по заявлениям властей этой страны, скрывались лидеры и бойцы ХАМАС. 8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС».

Российские дипломаты в Израиле работают круглосуточно, взаимодействуя в том числе с властями Палестины, к настоящему времени информация о пострадавших гражданах России не поступала, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Израильско-палестинский конфликт представляет большую опасность для всего Ближнего Востока, так как в противостояние могут быть втянуты и США, и Россия, и Сирия, и Иран, заявил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум сотрудник института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.