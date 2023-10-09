Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Его заявление транслировал 9 октября 13-й канал.

(сс) Israel Defense Forces

Он подчеркнул, что перекрыта подача в регион электричества, газа и продовольствия.

«Я отдал приказ о полной блокаде сектора Газа», — сказал Галант.

Как сообщало ИА Регнум, Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа после беспрецедентной по масштабу ракетной атаки, которой подвергся Израиль утром 7 октября. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, отдан приказ о мобилизации резервистов.

Нетаньяху призвал население сектора Газа незамедлительно покинуть эту территорию. Израильские войска превратят в руины места, где действует радикальное палестинское движение ХАМАС, предупредил он.