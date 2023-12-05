Материалы с тегом «Азовское море»
Проект о признании Азовского моря внутренним водоёмом России внесён в ГД
Азовское море получит статус внутреннего. Об этом сообщил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет. «В Госдуму внесен законопроект, призванный закрепить за Азовским морем статус исключительно внутреннего моря Российской Федерации, на которое больше не распространяются действия и принципы...
5 декабря 2023
Средствами ПВО ночью уничтожены 22 украинских беспилотника и 13 перехвачены
Средствами противовоздушной обороны ВС РФ ночью 5 декабря были уничтожены 35 беспилотников киевских боевиков. По информации Минобороны, 22 беспилотника самолётного типа сил ПВО сбили и ещё 13 дронов перехватили над Азовским морем и Крымским полуостровом. Как сообщало ИА Регнум, бойцы подразделения...
новость часа
5 декабря 2023
В Запорожской области из-за шторма затопило улицы Бердянска
В городе Бердянске Запорожской области из-за шторма затоплены центральные улицы вблизи Азовского моря, сообщили оперативные службы. «В результате шторма центральная часть Бердянска подтоплена. Вода прибывает со стороны моря из-за сильного ветра», — сказал журналистам представитель оперативных служб...
27 ноября 2023
«Элитный пипифакс». Взлет и падение звезды «Азова»*
Несколько дней назад 12-я бригада специального назначения «Азов»* понесла серьёзные потери на севере Донбасса, но этого практически никто не заметил. Сияющий бренд, который много лет был в центре внимания, померк настолько, что бывшая элита растворилась в общей солдатской массе ВСУ. В России их уже...
23 сентября 2023
Вертолёт Ка-52 потерпел крушение в Азовском море
Вертолёт Ка-52 упал 1 сентября в Азовское море, сообщил источник ИА Регнум. По предварительным данным, на борту находился экипаж из двух человек. Пилотов удалось спасти, они были эвакуированы. По факту крушения начата проверка. Рассматривается версия, согласно которой причиной падения вертолёта...
4 сентября 2023
Путин денонсировал договор с Украиной по Азовскому морю
Президент России Владимир Путин подписал 13 июня закон о денонсации соглашения с Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива. Соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации. «Денонсировать договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в...
13 июня 2023
Политолог назвал причины денонсации договора с Украиной об Азовском море
Денонсирование российской стороной договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива никак не повлияет на политическую или экономическую ситуацию сегодня, так как документ давно потерял смысл, а водные пути, о которых говорится в договоре, находятся в ведении...
24 мая 2023
В России стартовала первая автомобильная экспедиция вокруг Азовского моря
Первая в России автомобильная экспедиция вокруг Азовского моря стартовала 16 мая. Она приурочена к пятилетию президентской платформы. Об этом сообщила пресс-служба платформы. Колонна брендированного транспорта отправилась из мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске Московской области. Она...
16 мая 2023