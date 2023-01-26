* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Киев, 26 января, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Нацистский батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стал третьей отдельной штурмовой бригадой в составе сухопутных войск ВСУ. Об этом 26 января заявил его глава Андрей Билецкий.

(сс) Анна Дубровська Андрей Билецкий

«Наш боевой путь начинается с самого сложного направления ― на Бахмуте (Артёмосвск)», ― написал в телеграм-канале Билецкий.

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Он добавил, что решающая битва в этом конфликте ещё впереди и она нуждается в новых масштабах. Поэтому, по его словам, военное командование возлагает на боевиков батальона новую ответственность.

Отметим, что официально власти киевского режима пока эту информацию не подтвердили.

Как сообщало ИА REGNUM, весной прошлого года лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинские националисты из радикальной группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются частью ВСУ. Он отметил, что «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это один из многих нацбатальонов, которые защищают Украину.

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