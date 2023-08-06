* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Киев, 6 августа, 2023, 05:34 — ИА Регнум. Военную подготовку украинских боевиков на базе «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в России) проводили инструкторы НАТО из Дании и Великобритании, передаёт РИА Новости со ссылкой на документ датского посольства в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецназ Азов

В документах от 21 мая 2021 года доводится до сведения минобороны Украины, что шесть инструкторов через аэропорт Борисполь прибудут в 56-ю бригаду ВСУ в Бердянск и Урзуф, где в то время находилась главная база «Азова»*.

Объекты были изучены российскими сотрудниками силовых ведомств. Найденные материалы говорят об интенсивном обучении мобилизованных украинцев западными офицерами с задействованием преступных методов ведения боёв.

На Украине, согласно документу, уже проводили подготовку инструкторы британской тренировочной команды OP ORBITAL.

По словам сотрудника российских силовых структур, специалисты британской программы имели доступ к секретным данным, составляющим гостайну, к которым относятся документы мобилизационного планирования.

Вашингтон признал «Азов»* неонацистской организацией, из-за этого ей отказали в американском финансировании, но обнаруженные документы говорят о прямом вовлечении сил НАТО в тренировку националистических вооружённых формирований ещё до начала российской спецоперации — в 2021 году, резюмировал силовик.

Как сообщало ИА Регнум, пленный выпускник сержантской школы полка «Азов»* Роман Пахилов рассказал, как в Мариуполе курсантам присваивали номера, фактически лишая их имён для «психологической подготовки». В учебное заведение набирали по объявлениям в интернете, этим занимались и специальные рекрутеры, сказал военнопленный.

Весной 2022 года бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на своём судебном процессе похвастался тем, что украинское националистическое вооружённое формирование «Азов»* создавалось при помощи грузинских инструкторов.