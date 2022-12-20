* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 20 декабря, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В проекте федерального бюджета США нет финансирования нацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом говорится в документе, опубликованном 20 декабря на сайте комитета Сената по бюджетным ассигнованиям.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Ни одна из статей расходов, предусмотренных данным документом, не может быть использована для представления оружия, финансирования подготовки или оказания содействия в ином виде батальону «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сказано в документе.

Ранее в Конгресс США был внесён законопроект о финансировании деятельности американского правительства в 2023 году на сумму $1,7 трлн. Документ предполагает выделение $44,9 млрд в качестве новой помощи киевскому режиму и союзникам США по НАТО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, член Палаты представителей от Республиканской партии Чип Рой заявил, что законопроект об увеличении бюджета на военную помощь киевскому режиму противоречит реальным интересам американского государства.