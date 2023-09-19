Баку, 19 сентября, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Азербайджан начал в Нагорном Карабахе «антитеррористические действия» локального характера. Об этом 19 сентября заявили министерстве обороны республики.

В ведомстве заявили, что мероприятия проводят для обеспечения безопасности азербайджанских военнослужащих и восстановления конституционного строя республики.

«В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия выводятся из строя передовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки соединений Вооружённых сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения», ― говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

В минобороны заявили, что гражданское население и объекты инфраструктуры не подвергают обстрелу, но выводят из строя только легитимные военные цели.

В ведомстве обвинили Армению в систематических обстрелах позиций азербайджанской армии в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, а также минировании территорий, увеличении числа окопов и блиндажей. Эти действия минобороны Азербайджана назвало причиной усиления напряжённости.

Кроме того, в ведомстве заявили, что продолжение присутствия в Нагорном Карабахе армянских военных нарушает положения подписанного 10 ноября 2020 года трёхстороннего заявления и является источником серьёзной угрозы для мира и стабильности в регионе.

В этой связи Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия».

«О проводимых мероприятиях было проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство совместного турецко-российского Центра мониторинга», ― говорится в сообщении минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября Служба госбезопасности Азербайджана заявила о том, что от взрыва противотанковой мины в Ходжавендском районе в Нагорном Карабахе погибли два человека. Взрыв прогремел на 58-м км дороги Ахмедбейли — Физули — Шуша. Погибшие — сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

В азербайджанской службе безопасности заявили, что мину заложила диверсионная группа незаконных вооруженных формирований Армении, действующих в зоне временной дислокации российских миротворцев.

Россия развернула миротворческий контингент в Нагорном Карабахе в соответствии с заключённым 9 ноября 2020 года трёхсторонним заявлением президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о прекращении огня.

Переговоры остановили ухудшение ситуации на границе Армении и Азербайджана — боевые действия в Нагорном Карабахе. Ереван и Баку, согласно заявлению, прекратили их.

Из-за нового обострения в Карабахе Россия провела новые трёхсторонние переговоры, по итогам которых 11 января 2021 года Путин, Пашинян и Алиев подписали трёхстороннее заявление о разблокировке транспортных коммуникаций между республиками и Нагорным Карабахом.

В 2022 году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и ЕС начали обсуждать мирный договор между Баку и Ереваном. После переговоров с Пашиняном в Москве 25 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен «на основе международных норм и принципов», без положений о Нагорном Карабахе. В свою очередь Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР.

Однако позднее, уже после встречи, премьер Армении заявил, что остался недоволен итогами переговоров с коллегами из России по разблокированию Лачинского коридора.

При этом в начале сентября Ереван и Баку вновь оказались на грани нового конфликта. Азербайджанские военные стянули к границе с Арменией и линией соприкосновения в Нагорном Карабахе бронетехнику и артиллерию, а Пашинян обвинил Баку в подготовке новых провокаций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации между двумя республиками. Путин 12 сентября заявил о несостоятельности претензий Армении к России, поскольку Ереван признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.