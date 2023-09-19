Ереван, 19 сентября, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Азербайджанские войска начали сухопутную операцию в Нагорном Карабахе и пытаются прорвать линию соприкосновения. Об этом 19 сентября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Александр Патрин/ТАСС Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Азербайджан начал наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха, Армения никому не давала мандата на проведение этнических чисток в Нагорном Карабахе», — заявил армянский премьер.

Пашинян добавил, что Вооружённые силы Азербайджана начали обстрел Нагорного Карабаха, практически всей территории, а также через некоторое время начали операцию по прорыву линии соприкосновения и пытаются взять под контроль населённые пункты.

Политик отметил, что Армения не получала никаких предупреждений из Москвы о намерениях Азербайджана начать боевые действия, но в Ереване видели напряжение и предвидели начало очередного витка вооружённого конфликта.

Ереван ожидает от российских миротворцев действий для стабилизации ситуации в Карабахе, добавил глава армянского правительства.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Армении Никол Пашинян в сентябре выступил с рядом острых заявлений. В частности, он сказал, что российские миротворцы якобы «не справились» со своей миссией в Нагорном Карабахе. Он также заявил, что Армения, чьи интересы Россия защитила во время конфликта в Нагорном Карабахе, больше не может полагаться на Москву как на гаранта безопасности. Причина, по его словам, кроется в украинском конфликте.

Азербайджан 19 сентября начал в Нагорном Карабахе «антитеррористические действия» локального характера. В министерстве обороны республики заявили, что мероприятия проводят для обеспечения безопасности азербайджанских военнослужащих и восстановления конституционного строя.

В МИД Азербайджана потребовали полного вывода Вооружённых сил Армении из Нагорного Карабаха и роспуска режима в Степанакарте, назвав это единственным путём к миру в регионе.

В свою очередь внешнеполитическое ведомство Армении расценило военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе как широкомасштабную агрессию. Армянские дипломаты 19 сентября призвали Совет Безопасности ООН и российских миротворцев предпринять меры по урегулированию ситуации.

Россия разместила миротворцев в Карабахе на основании трёхстороннего соглашения между Москвой, Баку и Ереваном, заключённого в ноябре 2020 года. Это позволило остановить бои в регионе и стабилизировать ситуацию.

В начале сентября 2023 года отношения между Баку и Ереваном в очередной раз начали накаляться. Азербайджан стянул к границе с Арменией и линии соприкосновения в Нагорном Карабахе бронетехнику и артиллерию. В Армении обвинили Баку в подготовке новых провокаций.